Praha má velké plány. Chce stavět hudební sál, knihovnu, galerii

Na mapu míst, kam se v Praze chodí za hudbou, přibude Vltavská. Hlavní město nechá zpracovat urbanistickou studii okolí stanice metra, kde počítá se stavbou nové budovy filharmonie. Plány metropole jsou ale dál, plánuje se řada dalších veřejných objektů, které by měly v budoucnu sloužit kultuře.



O umístění koncertního sálu dnes rozhodnou pražští radní. Přípravu studie a následné architektonické soutěže na stavbu bude mít na starost městský Institut plánování a rozvoje (IPR). „Připravujeme podklady, probíhají ověřovací studie na vedení tramvaje a podobně,“ uvedl mluvčí IPR Marek Vácha.



Výhodami prostoru kolem Vltavské je podle materiálů atraktivní umístění poblíž vltavského nábřeží a přímá vazba na veřejnou dopravu. Problémy může naopak znamenat nedořešenost celého prostoru Holešovic nebo poměrně mělce zahloubená stanice metra.



O stavbě nové koncertní síně se v Praze mluví od začátku devadesátých let. Důvodem je nízká kapacita i kvalita stávajících sálů. Praha disponuje třemi většími objekty vhodnými pro klasickou hudbu, a to Rudolfinem, Obecním domem a Kongresovým centrem Praha. Podle vedení metropole však žádný nemá dostatečnou kapacitu. Nové sídlo pražských filharmoniků by podle radního pro kulturu Jana Wolfa mohlo vzniknout mezi lety 2023 až 2025 a vyšlo by na dvě až dvě a půl miliardy korun.



Koncertní sál na Vltavské není jedinou novou veřejnou stavbou, o které se mluví. Podle primátorky Adriany Krnáčové by Praze slušela nová budova pro muzeum moderního umění, stále se diskutuje o potřebě nové budovy pro Národní knihovnu a v neposlední řadě Praha stále řeší místo, kam umístí Muchovu Slovanskou epopej.