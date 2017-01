Praha mě dohnala až k žalobě, říká John Mucha

Co je Muchova Epopej Dvacítka velkoformátových obrazů je považována za Muchovo vrcholné dílo. Obrazy, které znázorňují dějiny Slovanů, maloval na zámku Zbiroh celkem 18 let. Inspiroval se slovanskou mytologií a­ historií českého národa. Celá Epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci. Za války byla ukryta před nacisty v nevyhovujících podmínkách. Později byla zrestaurována a desítky let k vidění v ­kapli a rytířském sále zámku v Moravském Krumlově. Zpět do Prahy se přesunula v­roce 2012. Opět byla vystavena od roku 2013 do 2016 ve Veletržním paláci, kde ji zhlédlo přes 380 tisíc lidí.