Prahu očima grafických designérů představí prodejní výstava

Výstava Expozice začíná ve čtvrtek 21. září a bude trvat až do konce října.

Program začne v 18 hodin v The Chemistry Design Store, U Lužického semináře 86/11, Malá Strana. Vstup na výstavu je zdarma. Otevřeno je od úterý do soboty od 11 do 18 hodin. Originální série limitovaných tisků budou k prodeji.