Praha, to jsou veksláci, zlodějská taxi a skauti, říká Janek Rubeš

„Pomoc turistům nemusí být vždy složitá. Může zabrat třeba jen pár vteřin. Kdybychom například jen odmontovali směrovky ke zlodějským taxíkům na Hlavním nádraží, zachránili bychom denně peníze stovkám turistů,“ říká pro deník Metro Janek Rubeš.

Jak vypadal poslední lump, na kterého jste s kamerou v ulicích narazili?

Nevím, zda poslední, ale nedávno jsme nachytali jednoho, který vypadal jako vy nebo já. Až na to, že představoval chiméru, o které jsem do té doby jen slyšel. U směnárny na Staroměstském náměstí se nám totiž podařilo odchytit opravdového veksláka, pro kterého si pak přijela policie.

To ještě nevymřeli?

Předtím stihnul okrást francouzskou turistku o tři sta eur tím, že jí prodal bezcenné běloruské rubly. Paradoxně na ni ale předtím zapůsobil jako dobrák. Na rozdíl od směnárny, která vykupuje eura za alarmujících 15 korun, což je podle mě lichva, totiž nabídnul 27. Jenže na nich byly nápisy azbukou. A to už vůbec nemluvím o podvodných směnárnách, které účtují cizincům třicetiprocentní poplatek. Takových je už v Praze kolem čtyřicítky.

Jak je možné, že tito podvodníci u turistů uspějí?

Jiný kraj, jiný mrav. Často býváme jedinou evropskou zastávkou, kde ještě neplatí eurem. Snadno tak ztratíte jako turista přehled. Proto jsme také začali s naším pořadem Honest Guide, kde radíme lidem v situacích, které jsou pro nás Čechy naprosto běžné, jako koupit si lístek na tramvaj nebo jestli dát spropitné.

Neměla by tohle dělat oficiální informační střediska?

Měla, ale nedělají. Pro mě ne úplně logicky se snaží Prahu přikrášlovat. Neřeknou vám, že když přijedete na Hlavní nádraží, nemáte si brát taxík, kde vás natáhnou, ale raději se pár metrů projít. Nebo že nemají jezdit takzvanými hop on hop off autobusy pro turisty, protože budou stát akorát v zácpě mezi auty a ­město si neužijí. Tohle my jim řekneme a taky je nasměrujeme jinam, za lepším.

Takže by si podle vás infocentra měla pořídit své vlastní Janky Rubeše?

Není třeba nic pořizovat, sedí v nich skvěle jazykově i­ komunikačně vybavení lidé. Jen by bylo dobré občas ze svých budek vyjít ven a svou pomoc aktivně nabízet.

Praha má nově cedule varující před podvodnými taxikáři. Co na ně říkáte?

Celkem tomu fandím, ačkoliv těžko říct, jak budou efektivní. Je mi to ale sympatické už z toho důvodu, že si přiznáváme problém. Třeba na festivalu v Nizozemsku pověsí cedule, že si tam můžete koupit drogy, které vás mohou i zabít. Ale taky vám je tu otestují. Přiznávají problém a nabízejí částečné řešení. My jsme zatím jen u toho prvního.

Na svých toulkách městem jste objevil celou řadu míst, která často neznají ani sami Pražané...

Je jich moc. Když jsem poprvé navštívil skautský institut na Staroměstském náměstí, byl jsem v šoku, že si můžu padesát metrů od orloje dát čaj za dvacet korun. Nebo výbornou polívkárnu kuchařek bez domova v Praze 5. Atrakce může být cokoliv, hlavně turisty rozmělnit z centra města. To jste věděl, že Národní galerie na mapě centra Prahy pro turisty úplně chybí a Vyšehrad vypadá, jako by byl na periferii?

Jak byste na nepoctivé taxíky políčil vy?

Třeba bych je úplně zrušil na Hlaváku, a to na jižním i severním nástupišti. Zajímalo by mě, proč někdo považuje za nutnost je tu mít. Taxikář beztak následně odveze turistu tři sta metrů a řekne si minimálně o 29 euro. Nikdo ho předem nevaroval, že se mu jízda pár kroků nevyplatí, takže je zbytečně okraden.

Na jaký problém Prahy se chystáte se svým týmem posvítit nyní?

Určitě na již zmiňované Hop on hop off autobusy, kterých se s hezkým počasím vyrojí v centru pěkná řádka. Už jste jako člověk, žijící v Praze, jel někdy v centru autobusem? Tak proč by to měli dělat turisté? Nedávno přitom zavedli linku tramvaje 23, která je pro turisty skvělá a na rozdíl od turistických autobusů stojí jen kolem Eura, nebo pár eur na celý den. Hop on hop off autobus stojí dvacet euro a akorát v něm stojíte v zácpách.

Nabádáte někdy turisty, aby si udělali výlet také mimo metropoli?

Podobnou radu už jsem také udělil mnohokrát. Příkladem za všechny je výlet do Kutné hory. Turista přijde do budky v centru a koupí si tu zájezd za tisíc dvě stě korun, místo toho, aby přišel na Hlavák, koupil si lístek a užil si výlet za zlomek ceny. My jsme se s kamarádem na podobném výletě vešli do třiceti euro i se vstupy a svačina rozhodně také nebyla třeba.

Co říkáte na elektronická vozítka v centru, která nedávno nahradila zakázané segwaye?

Podle mě zákazy a hnusné cedule uškodili Praze víc, než veškerý provoz podobných vozítek. Předtím byly také omezeny na určitou rychlost, měly splňovat určitá pravidla a neviděl jsem, že by kdy nějaký policista či strážník udělil nějakou pokutu či jen někoho napomenul. Prostě vše plošně zakázat a rozvěsit cedule, to je řešení, kterým chce město vše vyřešit.