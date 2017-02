Praha voní kávou a může se stát kavárenskou velmocí

Podniky s atmosférou zaměřené na výběrové druhy káv, podniky slavných jmen i místa, kam se nechodí jen za kávou, ale i na výstavy nebo koncerty. To vše přináší průvodce Pražské kavárny. V publikaci najdete 47 nejlepších pražských kaváren.

„Oslovili jsme odborníky na kávu, ale vycházeli jsme i z vlastních zkušeností,“ popisuje mluvčí Prague City Tourism (dříve Pražská informační služba) Barbora Hrubá, jak kavárny vybírali.



Průvodce je doplněn o přehlednou mapu, v krátkém úvodu připomíná historii pražských kaváren. V anglické a německé verzi je doplněn o informace o specifických rysech české kavárenské etikety a přehled nejoblíbenějších typicky českých zákusků. Krátké anotace jsou pak rozděleny do čtyř kategorií podle toho, co dané kavárny činí výjimečnými.

V posledních letech je na pražské kavárenské scéně patrný podle průvodce neuvěřitelně rychlý posun vpřed. A Praha je nyní jen krůček od toho stát se stejnou kavárenskou velmocí jako Berlín, Londýn nebo New York. Najdete tu množství kaváren, které fungují již od přelomu 19. a 20. století i nových moderních podniků světové úrovně. Jejich společným jmenovatelem je – v souladu s evropskými trendy – vysoká kvalita nabízeného sortimentu, kávy, zákusků a domácího pečiva.

Průvodce je již třetím z řady titulů upozorňujících na vysokou úroveň gastronomické kultury v Praze.

„V letošním roce se věnujeme kavárnám, a to zejména proto, že gastronomická témata zajímají stále větší počet návštěvníků Prahy,“ říká ředitelka Prague City Tourism Nora Dolanská. V poslední době se podle ní v metropoli objevila řada nových, netradičních podniků a lidé si je velmi oblíbili. „Poukazujeme i na to, co se v Praze jí ke kávě za sladkosti a speciality. Nechceme, aby ani ti, kteří se ve městě zdržují jen krátkou dobu, o možnost tento fenomén blíže poznat přišli,“ dodala Dolanská.