Pražská záchranka má letos velké plány

Osm žen záchranářek přijala loni pražská záchranka. Metropole byla do loňska posledním městem, kde v posádkách sanitek nesloužily ženy. „Čtyři už slouží v provozu, další čtyři prochází adaptačním procesem,“ popisuje její mluvčí Dominik Hron.



Ženský element ale není jedinou letošní novinkou. Záchranka otevřela i nové výjezdové stanoviště v nemocnici pod Petřínem, do pěti let chce mít sedm nových stanic, pro které bude potřebovat asi o devadesát zaměstnanců víc, a ročně chce obměnit patnáct sanitek. Nyní je záchranářů 491, sídlí v 19 základnách a mají 65 sanitek.

„Navrhujeme, aby základen během pěti let přibylo šest a finálně jich bylo 25, možná 26,“ uvedl její ředitel Petr Kolouch.



Zákon nařizuje sanitkám přijet k nehodě do 20 minut, v Praze je v případě ohrožení života tento čas v průměru pod osm minut. Letos by měly být otevřeny dvě nové základny. Společně s hasiči budou záchranáři sídlit v Průběžné ulici ve Strašnicích a v Radotíně. Nově by mělo město od státu získat objekt v ulici 28. pluku ve Vršovicích.

„Máme novou nájemní smlouvu, která umožní opravy. V dohledné době by také mělo dojít k převodu,“ dodal Kolouch. Nová základna by v budoucnu měla vyrůst i v Suchdole.

Záchranáři žádají hlavní město o nové sanitky. Chtějí vypsat zakázku na dodání 15 vozů letos a dalších 15 příští rok. Věk sanitek, dokdy se vyplatí vozidla opravovat, je šest let a asi tři sta tisíc najetých kilometrů, dodal Kolouch.

Letos by také mělo být dořešeno, kde bude nové sídlo organizace. Město i záchranka by ho nejraději viděly v nedostavěné radnici Prahy 8 na Palmovce.