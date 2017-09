Pražská zoologická zahrada je pátá nejlepší

Velké plány zoo Vedení zoo neskrývá velké plány do budoucna, které loni podpořilo příslibem financí i město.



Nejblíže k dokončení má Rákosův pavilon pro papoušky.



Nejznámějším projektem je určitě pandinec. Dokud nebude hotový, pandy do Prahy určitě nepřijedou.



Zahrada připravuje i pavilon Arktida, kam by se měli v budoucnu přestěhovat lední medvědi, protože na místě jejich areálu budou pandy.



Už příští rok by měla také postoupit stavba Austrálie, nového areálu pro zvířata od protinožců.