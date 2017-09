Pražské Holešovice? Vy myslíte Mokřad!

Holešovicemi opovrhuji: za a) to slovo ještě nevymysleli, za b) velmi, za c) hodně. Takový poněkud jednostranný kvíz na vás vypadne jako jeden z mnoha podobných příspěvků, pokud zavítáte do facebookové skupiny s názvem Letenský institut pro urážení Holešovic.



Uzavřená skupina obyvatel Letné o necelé dvoustovce členů si klade za cíl jediné, co nejoriginálněji urazit svou sousední pražskou čtvrť. „Inspiroval jsem se skupinami Pražský institut pro urážení Brna a Brněnský institut pro urážení Kuřimi, které jsem nedlouho předtím objevil a dost mě nadchly. Skupina se nejvíc zaměřuje na urážení Holešovic a je určena komukoliv, kdo má smysl pro humor a je schopen nadhledu, včetně obyvatel Holešovic,“ říká deníku Metro zakladatel skupiny Martin Tománek.

Veškeré popichování je podle něj míněno v dobrém. Jádro skupiny tvoří kamarádi, kteří jsou z Holešovic i z Letné a často se potkávají i ve skutečném životě.

Velkým evergreenem se ve skupině stalo titulování Holešovic názvem Mokřad a upozorňování na výskyt všudypřítomných nutrií. Na původu jména se nemohou členové shodnout. Jedni tvrdí, že je k označení dohnalo počínání místní radnice. Někteří tvrdí, že jde o srozumitelnou zkráceninu slov more a kradni. Nicméně nutrie zde u Vltavy a na nedaleké Rokytce žijí.

Velmi známou facebookovou skupinou je také Letenská parta, kde ostatně Letenský institut pro urážení Holešovic vznikl a trhl se. Zde spolu více než sedmnáct tisíc sousedů z Letné a okolí sdílí opravdu vše. Od nahrávek, kde jsou zachyceny zvuky sexu jejich sousedů, přes fotografie pověšených podprsenek na semaforech, upozornění na špatně zaparkované auto až po fotky ztracených věcí, které dotyčný nalezl.

„Když bylo ve skupině pár tisíc lidí, bylo to skvělé. Jak v ní ale přibývá lidí, tak se z ní samozřejmě stává čím dál větší pavlač a přitahuje exhibicionisty všeho druhu. Ale myslím si, že tu základní užitečnou funkci sousedské skupiny přes všechen ten balast okolo pořád plní,“ popisuje Tománek.