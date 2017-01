Pražské Malešice nechtějí železniční překladiště kontejnerů

„Taková zátěž by podle nás měla zásadně negativní vliv na tisíce lidí, kteří v přilehlé oblasti žijí. Navíc máme obavy, že plánovaný rozsah překladiště není ani zdaleka konečný a do budoucna by se mohl areál dál zvětšovat,“ říká starosta Prahy 10 Vladimír Novák.



Pokud by překladiště v Malešicích skutečně vzniklo, oblastí by každý den projely stovky kamionů. Podle radnice Prahy 10, která se spolu s devátou a čtrnáctou městskou částí proti projektu bouří, to totiž vyplývá z dokumentace rakouského developera Rail Cargo zaslané k připomínkování. Připomínky dotčených městských částí mají doputovat na magistrát dnes.

Podobné překladiště funguje již několik let na území Horních Měcholup a Uhříněvsi. Podle mluvčí Prahy 15 Evy Dvořákové přišlo od místních na překladiště již několik stížností. „Ty zaznamenali zejména v Uhříněvsi. Kritizoval se také velký val, který vznikl jako vedlejší produkt stavby,“ vysvětluje Dvořáková.

Projekt zvedl vlnu nevole. Praze podle místních uškodí

Podle čtenáře deníku Metro Martina Pavlečky radnice nedostatečně poukazují na důležitý fakt: překladiště nemá vůbec sloužit Praze.

„Rail cargo uvádí na svém webu, že překladiště bude zaměřené na dálkovou dopravu a svozy kontejnerů z Brém a Hamburku, následné roztřídění a rozvoz po silnici a odvoz zpět na sever,“ říká čtenář Metra Martin Pavlečka.

Projekt výstavby a provozu dopravního terminálu předložila společnost Rail Cargo Terminal, což je dceřiná firma rakouské Rail Cargo, jež patří do konglomerátu rakouského dopravce OOB. Její vyjádření se deníku Metro nepodařilo získat. Praha 10 obdržela dokumentaci o vlivu na životní prostředí 20. prosince.