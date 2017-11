Před deseti lety nastavil trvalý příkaz, dnes má 435 tisíc korun.

Josef patří do skupiny mladých IT profesionálů, kteří před zhruba osmi až deseti lety začínali hned po škole s vydělávat a dobře se uchytili.

„Tito lidé v poměrně brzkém věku začali vydělávat relativně hodně peněz a nezvládali, anebo je třeba ani nechtěli všechny utratit, a tak začali investovat,“ říká finanční poradce Vladimír Weiss, který specialistu Josefa v roce 2007 inspiroval, aby začal investovat do podílových fondů. Josefovi doporučil nastavit trvalý příkaz k měsíční investici ve výši tří tisíc korun, po deseti letech má Josef celkem 435 tisíc korun.

Výnos 4,85 % ročně

Vladimír Weiss (*1986) Působí ve společnosti Partners od jejího založení v roce 2007 jako finanční poradce, lektor a konzultant. Poradenskou a lektorskou činnost provozuje nejčastěji v Praze a okolí. V roce 2015 úspěšně složil certifikační zkoušku a stal se držitelem významného evropského certifikátu European Financial Advisor™ v oblasti finančního poradenství a plánování.

Vývoj Josefových investic prošel v průběhu času několika změnami. Josef občas do podílových fondů poslal více peněz než domluvené tři tisíce korun, ale občas také ze zainvestovaných peněz něco použil pro své potřeby.

„Při částce 435 000 korun, které má Josef nyní k dispozici, činí průměrný výnos jeho investice, počítán vnitřním výnosovým procentem 4,85 % ročně. Strategie investovat do podílových fondů přinesla své ovoce. Josef ochránil své peníze proti inflaci, a ještě si vytvořil solidní dlouhodobou finanční rezervu,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Do podílových fondů Josef aktuálně investuje 7 300 korun, z toho 3 300 korun investuje uvážlivě prostřednictvím vyvážené investiční strategie, pro zbývající 4 000 korun volí dynamickou investiční strategie, což mu umožňuje dostatečně dlouhý investiční horizont. Portfolio má složené výhradně z podílových fondů.

„V případě dynamické strategie postupujeme tak, že 63 % investovaných peněz dáváme do akciových fondů, jedenáct procent do smíšených a 26 procent do dluhopisových. Preferujeme rozvinuté země, jako je USA, Kanada, Západní Evropa a jen okrajově rozvíjející se trhy. Do portfolia nijak nezasahujeme, kosmetické úpravy provádí v čase investiční společnost,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Hypotéka a penze

Celkem 435 tisíc korun, které má Josef zainvestováno, činí zhruba 30 % procent jeho finančních rezerv. Investice do podílových fondů je jen jeden z dílků jeho portfolia. Další peníze si jako železnou krátkodobou rezervu odkládá na běžný účet, peníze posílá i na stavební spoření a pravidelně si odkládá i na penzi ve státem podporovaného doplňkového stavebního spoření. A jaká jsou jeho cíle s penězi, které neutratil, ale naopak zhodnotil? Josef hledí do budoucnosti, peníze chce použít pro předčasné splacení hypotéku anebo, jak se říká, na horší časy.