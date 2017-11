Prezidentští kandidáti se utkávají v online volbách.

Hra, do níž se v první fázi zapojilo na čtvrt milionu lidí, se tak proměnila v předvolební průzkum, který oproti těm klasickým probíhá v reálném čase, jinou metodou hlasování a je volně dostupný na internetu. Online platforma nabízí veřejnosti kromě hlasování i tzv. Volebního rádce a detailní profily jednotlivých uchazečů o prezidentskou funkci.

Projekt Prezident 21 ukazuje v reálném čase, jak by dopadla prezidentská volba, kdyby měli občané možnost udělovat kandidátům nejen kladné, ale i záporné hlasy, což je podstata moderního volebního systému Demokracie 21. Od konce roku 2016 mohli na stránce všichni uživatelé internetu navrhovat osobnosti, které by mohly podle nich stát v čele státu, a hlasovat pro ně.(výsledky 1. fáze hlasování zde) Nyní začíná druhá fáze projektu, která přímo reaguje na skutečné podmínky a veřejné dění. Od pátku bude možné hlasovat pouze pro devět potvrzených kandidátů, dosavadní výsledky se vynulují a všichni tak budou mít stejnou startovní pozici. Druhá fáze hry potrvá do začátku ledna, kdy organizátoři vyhlásí vítěze. Kandidátovi, na kterém se hlasující na internetu nejvíce shodnou, tak vyjádří symbolickou podporu před reálnou volbou. V první fázi zvítězil Jiří Drahoš.

Všichni prezidentští kandidáti s výjimkou Miloše Zemana se do hry aktivně zapojili a spravují si v ní vlastní profily. „Restartem začalo nové kolo, které částečně smazalo výhody těm, kdo vedou kampaň již několik měsíců. Ale právě proto je to fér,“ uvedl kandidát na prezidenta Pavel Fischer. Stejný názor sdílí také Vratislav Kulhánek. „Restart projektu Prezident 21 vítám. Od počátku, kdy jsem měl čest se s ním blíže seznámit, oceňuji profesionalitu týmu a jeho snahu přiblížit kandidáty potenciálním voličům. Srovnání pomyslné startovní čáry proto považuji za pozitivní,“ řekl. Podle Mirka Topolánka „je to logické vzhledem k tomu, že už bude známý finální počet kandidátů“.

Tzv. restart souvisí s cílem hry simulovat prezidentskou volbu ve skutečném čase. „Vynulovali jsme veškeré dosavadní hlasování a dáme tak všem kandidátům rovnou šanci na vítězství. Stránka Prezident 21 má velmi vysokou návštěvnost a pro kandidáty je to další komunikační kanál, kterým mohou oslovovat voliče. V první fázi hlasovalo na čtvrt milionu lidí,“ vysvětluje Ondřej Koutský, ředitel Institutu pro Demokracii 21 a koordinátor hry Prezident 21. „Hlasovací systém Demokracie 21, se kterým chceme prostřednictvím projektu seznámit širokou veřejnost, umožňuje udělit více kladných hlasů, v tomto případě tři, a také hlas záporný. Díky efektu více hlasů se i v jednokolovém systému objeví kandidát s nejširší společenskou podporou. Náš vítěz tak bude ten, který by společnost hypoteticky nejméně rozděloval, protože nedostává záporné hlasy, anebo málo, a naopak nejvíce lidí mu udělilo jeden ze svých kladných hlasů,“ dodává Koutský.

Pro voliče je stránka také cenným zdrojem informací ke skutečné přímé volbě prezidenta. Na jednom místě najdou rozhovory s kandidáty, aktuality z médií a především profily, do kterých si kandidáti sami přidávají vlastní biografii nebo své názory na aktuální společenské otázky. Ty se pak promítají do Volebního rádce Prezident 21, kde mohou občané zjistit, s kým se v názorech nejvíce shodují. „Uvítám každou příležitost k ověření svých názorů. Navíc možnost hlasování elektronickou formou považuji za dobrý nápad, který může zvýšit zájem o veřejné dění,” ohodnotil fungování a vizi druhé fáze hry Jiří Drahoš.