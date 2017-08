Přibývá hodinových vnoučat

Několik pražských středoškoláků pravidelně dochází do domu pro seniory v Libni. Se starými lidmi si povídají, čtou jim nebo je doprovází na procházce. Projekt Hodinový vnuk má obrovský úspěch. Baví nejen seniory, ale i středoškoláky.

„Důkazem je to, že se mladých lidí hlásí čím dál víc. Tím pádem můžeme tento projekt rozšířit do dalších domů pro seniory v Praze 8,“ těší Michala Součka, ředitele Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb.



V Praze je v současnosti jednatřicet registrovaných domovů pro seniory a domovů se speciálním režimem, ve kterých žije několik tisíc seniorů. Řadu z nich trápí samota, a právě proto vznikají podobné projekty, jako je Hodinový vnuk. Ten se do Prahy dostal z Moravskoslezského kraje, kde funguje již tři roky. Akce v podobném duchu pořádá také obecně prospěšná společnost Mezi námi. Ta v září organizuje několik tvořivých dílen, při kterých senioři vyrazí do ulic. Zapojit se do nich může zdarma každý.

„Cílem je umožnit všem mladším lidem strávit aspoň pár minut se staršími lidmi. Přestože se totiž zdá, že je to běžná věc, většina lidí buď kontakt se seniory vůbec nemá, nebo ho má minimální,“ říká Linda Obrtelová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Mezi námi, a dodává: „I jen pár minut s o mnoho starším nebo naopak mladším člověkem může být důležitý a silný zážitek. Zejména pro někoho, kdo třeba nemá vlastní prarodiče.“

Tvořivých dílen se účastní zejména senioři z Klubu pohádkových čtecích babiček a dědečků. Ten funguje už skoro dva roky a neustále se rozšiřuje.

„Klub seniorů, kteří pravidelně docházejí do mateřských školek a čtou dětem, má momentálně čtyřicet členů. Převažují babičky, ale máme i dva dědečky. Projekt funguje skoro po celé Praze a neustále nabíráme nové členy,“ zve do klubu Kateřina Karbanová ze společnosti Mezi námi.