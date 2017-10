Příliš židlí pro pražské zastupitele

Po víkendových volbách do Poslanecké sněmovny začne na magistrátu velké střídání stráží. Alespoň pro pražské Piráty, kteří v hlavním městě platili za velmi tvrdou opozici. Tři členové strany ze čtyř zde uvolní místa náhradníkům. Podle místopředsedy Pirátů a opozičního zastupitele Jakuba Michálka jde o krok správným směrem. Piráti totiž podle něj nesouhlasí s tím, aby poslanci seděli jedním zadkem na několika židlích a vykonávali tak více funkcí najednou. „Pokud se chce člověk věnovat funkci pražského zastupitele naplno, je to na plný úvazek,“ říká Michálek.



Zda se Pirátům tento krok v budoucnu vyplatí, ukážou až následující týdny. Na listopadových zastupitelstvech, jež budou celkem tři, by tak figurovali Piráti s malými zkušenostmi přímo z magistrátu.

Proti pirátské filozofii nedvojení funkcí jde dvojka pražské kandidátky pirátů a opoziční zastupitelka Prahy 9 Dana Balcarová. „Ve funkci zůstávám a plánuji na devítce v budoucnu postavit kandidátku do komunálek. Nechceme sice kumulovat funkce, ale neuvolněný zastupitel na obci je pro Piráty stravitelný. Nehledě na to, že některé kauzy zde řeším jen já, a když funkci pustím, nikdo už to řešit nebude,“ řekla deníku Metro Balcarová.

O tom, zda ve své funkci zastupitele po svém zvolení do Sněmovny setrvá, prozatím nemá jasno šéf pražské kandidátky, náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD. Svůj odchod z vedení města však neplánuje dříve, než proběhne první ustavující schůze nově zvolené Sněmovny. „Do té doby nebudu opouštět rozdělanou práci. Vzhledem k tomu, že podle dosavadních informací se schůze očekává koncem listopadu, není v tuto chvíli na pořadu dne řešení otázky jednotlivých funkcí a mého odchodu z pozice radního,“ uvedl Dolínek, podle kterého se v některých jeho prioritách práce radního a poslance vhodně doplňuje.

U koho je již v tuto chvíli jisté, že bude v pražském zastupitelstvu zasedat i nadále? U novopečeného poslance, předsedy magistrátního výboru a člena ANO Patrika Nachera, který se má v plánu vzdát pouze placeného postu předsedy. Podobně má systém nastaven také člen ODS Bohuslav Svoboda, který je jak zastupitelem, tak poslancem.

Židli na radnici si rovněž s křeslem ve Sněmovně ponechá také starosta Prahy 7 Jan Čižinským, který je dvojkou lidovců. „V Praze 7 jsme skvělý tým a mnoho zlepšení je třeba prosadit do zákonů,“ vysvětluje Čižinský. Podobně obě funkce kombinuje také starostka Prahy 2 Jana Černochová z ODS. Poslankyní a zastupitelkou Prahy 8 je Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).