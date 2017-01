Primátorka: V Praze se už konečně musí objevit nová architektura

Máte nějaké novoroční předsevzetí?

Novoroční předsevzetí si nedávám, alespoň tedy ne taková ta klasická, že budu chodit častěji běhat a podobně. Mám samozřejmě nějaké pracovní a osobní cíle, kterých chci dosáhnout, ale ty nejsou závislé na novém roce. Obecně oslavy konce roku a ten cirkus s tím spojený moc neprožívám.



Jak hodnotíte uplynulý rok?

Hodnotím ho pozitivně. Sice jsme ho část strávili bez funkční koalice, ale myslím, že se nám podařilo pracovat tak, aby se to na chodu města nijak neprojevilo. Povedlo se nám narovnat nevýhodnou smlouvu na pronájem Škodova paláce a městu tak ušetřit skoro miliardu korun. Spustili jsme Lítačku a tím Prahu zbavili závislosti na společnosti EMS, která nás vydírala. Zachránili jsme Pražské stavební předpisy a schválili jsme i druhý ze zásadních dokumentů Strategický plán. Začali jsme s obnovou holešovického Výstaviště, které tu chátralo a už absolutně neplnilo svůj účel. Výrazně jsme posunuli přípravu oprav Václavského náměstí, které se do konce roku 2018 začne opravovat, stejně tak to bude s dalšími náměstími. Budeme rekonstruovat Karlova, Palachovo i Malostranské náměstí.



Co čeká Pražany v letošním roce?

Myslím, že hodně věcí. V minulém roce se nám podařilo spoustu projektů rozhýbat a připravit k realizaci. Úprav se dočká zmíněné Výstaviště, kde vznikne vodní biotop a proběhnou i další viditelné změny, které to místo vrátí lidem. Ve městě se začnou objevovat chytré lavičky, odpadkové koše a další prvky chytrého města. Zejména ale příští rok dokončíme tvorbu multikanálového odbavovacího systému. Zní to sice složitě, ale ve skutečnosti to je jednoduché řešení, které lidé ocení. Svůj kupon na MHD si budete kromě plastu a papíru moci nahrát na další nosiče. Lítačku budete moci mít na platební kartě nebo třeba v mobilu. To je to, po čem tu všichni dlouho volali, ale co prostě nebylo u Opencard možné.



Čeho chcete v letošním roce dosáhnout?

Je toho samozřejmě více, ale pokud bych měla něco vypíchnout, tak to bude předání Metropolitního plánu k projednání. Není to sice tak sledované, pokud jde o širokou veřejnost, ale ta odborná mi potvrdí, že o to podstatnější je pro další rozvoj Prahy.



Chci také vybrat místo, kde by mohlo vzniknout Centrum současného umění, mám jednoho favorita, ale zatím si to nechám pro sebe. Každopádně ten projekt chci rozpracovat a postupně posouvat dál. Stejně tak je to s koncertním sálem, který Praha nutně potřebuje. Rozhodně netrvám na Rejnokovi architekta Jana Kaplického, ale chci aby se v Praze konečně objevila moderní architektura.

Budou parlamentní volby. Dvě strany vládní koalice ANO a ČSSD vládnou i v metropoli a ve volbách budou hlavní konkurenti. Vydrží koalice v Praze až do voleb v roce 2018?

Stejnou situaci jsme už zažili loni u krajských voleb. Kampaň byla poměrně vyostřená, ale na vztahy uvnitř naší koalice to vliv nemělo. Věřím tomu, že všichni chceme pracovat pro Prahu a proto bychom měli mít i stejný cíl a to je rozvoj města. Pokud kdykoliv dospěje nějaký problém do situace, kdy uvidím, že to Praze může uškodit, pak zasáhnu. A to bez rozdílu, komu ta gesce bude náležet. Myslím ale, že to je pochopitelné, protože jako primátorka nesu i největší díl zodpovědnosti. Věřím, že to takto vnímají i mí koaliční partneři a koalice bude fungovat i nadále.



Chcete něco Pražanům popřát do nového roku?

Určitě! Ať je tento 2017 ve všech ohledech úspěšný a přeji také více vzájemného porozumění, protože to nám často chybí.