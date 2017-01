Proti času. Praha objektivem fotografa Martina Frouze

Výstava v novém Czech Photo Centre na Nových Butovicích je složena z několika menších celků. Návštěvník tak má možnost sledovat několikaletý proces oprav těch nejvýznamnějších památek metropole, jakými jsou v případě Martina Frouze Národní muzeum, Karlův most, Národní divadlo, Pražský hrad, ale i rekonstrukce karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje či vinohradského kostela Nejsvětějšího srdce Páně od architekta Josipa Plečnika.

Fotografie autor pořizoval během posledních patnácti let. „Díky spolupráci s mnoha odborníky od archeologů, přes památkáře, restaurátory, stavaře a další jsem měl možnost či privilegium dostat se během výzkumu a oprav do míst, kde není žádoucí, aby se mnoho lidí pohybovalo. Snažím se zde utvořit snímky, které by ve výtvarnější podobě umožnily do těchto okamžiků nahlédnout širší veřejnosti,“ vysvětluje Frouz. Výstava potrvá do 26. února.