Proti gaučovému množení koček

V Česku se ročně narodí miliony koček. Ty čistokrevné u oficiálních chovatelů. Další, často jen za čistokrevné vydávané, v nelegálních množírnách. Jiné se rodí v rámci „gaučového“ množení, kdy lidé rozmnožují zvířata jen doma.



Stále módnějším se stává především chov „značkových“ koček. Lidé se k nim přiklánějí více než ke psům. Kočku nemusíte venčit jako psa, hygienu zajistí moderní kočičí splachovací toaleta. „Za kočku taky nemusíte platit žádné poplatky,“ popisuje módní vlnu Adéla Kroupová, chovatelka koček a zakladatelka hnutí Můj život s kočkou. Jako zajímavost uvádí, že třeba ve Spojených státech v domácnostech žije víc koček než psů. Rapidně roste nelegální byznys s těmito zvířaty. Zvíře množené načerno nemá žádné dokumenty a chovatel na pravidla nehledí. Mnoho koček vyhledávaných šlechtěných ras z nelegálních množíren trpí různými nemocemi. Například toxoplazmózou, která je přenosná i na člověka a je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy.

To, co šetřílek uspoří na ceně zvířete, pak může mnohonásobně vydat při léčení u veterináře. „Kočka s rodokmenem pro chov stojí 1500 eur, nepočítám náklady na dopravu,“ vysvětluje Kroupová. „Není možné, aby chovatel pak prodával kotě za dva tisíce korun.“ Kočka z plemenné stanice stojí podle rasy třeba patnáct tisíc korun, od nelegálního chovatele jenom polovinu, někdy i méně. A právě na nízkou cenu nejen v Česku zákazníci slyší.

„Řada lidí, nejvíc na vesnici, stále žije v pověře, že každá kočka by měla mít aspoň jednou v životě koťata,“ říká pro deník Metro Kroupová. „Aby si prý užila mateřství a byla spokojená stejně jako lidé,“ říká. A tak doma lidé doslova geometrickou řadou „vyrábějí“ kočky, které nikdo nechce. Zvířata pak končí na ulici. Kroupová se v rámci svých aktivit snaží šířit osvětu a přispět k tomu, aby Česko nebylo plné vyhozených domácích mazlíčků. Právě kočky mezi nimi převládají. „Rádi bychom sehnali prostředky na internetovou kastrační mapu,“ říká chovatelka. Mnohá města na kastraci přispívají, lidé to ale nevědí. Nechávají kočky dál zabřeznout, než by utráceli za zákrok zvěrolékaře.