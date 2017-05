Proti odpadu. Prodávají jen do vlastních nádob

Podpořit kampaň se nyní chystá ředitel organizace Petr Hanzel se svým týmem. Po prvním bezobalovém obchůdku v Česku ve Vinohradské ulici plánuje otevřít další místo, kam můžete zajít nakoupit pouze s vlastní taškou, pytlíkem či dózou.



„Naše odpadkové sochy se občas stanou terčem vandalů (viz foto), ale nevzdáváme to. Vždyť jsme překonali i nedůvěru hygieny, která myslela, že to nejde,“ řekl deníku Metro Petr Hanzel.

Jak vás napadla myšlenka otevřít bezobalový obchůdek s potravinami?

Vše je dobře vidět na našich „hominidae cuculli“, tedy lidech obalových, kteří byli a jsou k vidění v některých částech Prahy. To, čím jsou obaleni, představuje produkci odpadků průměrného českého obyvatele za tři dny, tedy necelé kilo na den. To je pak 317 kilo na rok, přes jednu tunu na celou rodinu.

Chtěli jste tedy nabídnout možnost, jak to množství snížit? Na to asi jeden obchůdek nestačí.

Spíše jsme přemýšleli, jak bychom tuhle skutečnost nejen lidem připomněli, ale také jim nabídli možnost, jak s tím něco dělat, tedy nosit s sebou tašku či pytlík nebo navštívit náš obchůdek. Ideální stav je pochopitelně žít úplně bez obalů, ale dostat se na nulu je spíše idea.

Jaké byly začátky, když jste před třemi lety začínali?

Byli jsme zvědaví, jak bude možné podobnou prodejnu v našem legislativním, hygienickém a dodavatelském prostředí provozovat. Díky naší inovaci jsme okamžitě získali velkou pozornost, a to nejen tu příjemnou, mediální. Než pracovníci hygieny zjistili, že se není u nás čeho bát, koukali na nás skrz prsty. Stejně tak je obtížné sehnat dodavatele, který by dodržoval naše hlavní pravidlo, tedy zbytečně neplýtvat.

Je Bezobalu opravdu bez obalů? Když k vám přijdu bez dózy či pytlíku, potravinu nedostanu?

Obchod je pultovka, kde odevzdáte nádoby a obsluha vám naloží, co byste rádi. Pochopitelně ale počítáme s tím, že při první návštěvě nemusí hned zákazník vědět, co a jak. Proto si u nás ekologické obaly může i koupit, aby bylo příště do čeho dát vločky, luštěniny nebo přelít olej. To je naše top tři.

Momentálně na jednom příspěvkovém portálu sbíráte peníze na druhý obchod. Kde by měl vyrůst?

Mezi Letnou a Dejvicemi. Více ale zatím neprozradím. Pokud se nám peníze podaří sehnat, bude to skvělé. Mělo by totiž jít již o samoobsluhu.