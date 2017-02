Provzdušní náplavku? Studii má projednat magistrát

Jaká je vize vaší studie?

Naše studie v zásadě respektuje aktuální provoz, který architektonicky kultivuje a pomocí zapojení interiérů kobek umožňuje přeplněnou náplavku provzdušnit. To znamená, že zde stále budou kavárny, galerie, opravna kol, trhy a podobně, a nebudou zde obchody, pro něž ani prostředí v záplavové zóně není vhodné a místu samotnému by ani nic nepřinesly.

Mobilní toalety, které na náplavkách jsou, zakazuje UNESCO. Jaké je řešení?

Jde spíše o to, jak řešení, a to nejen toalet, reaguje na prostředí. Když si na chvíli odmyslíte davy návštěvníků náplavky, pohybujeme se v prostoru, který je velmi čistý a přehledný. Proto každý zásah do něj musí pracovat s citlivostí k celku, a přestože často používáme výrazné formy a myšlenky, vždy usilujeme o určité splynutí s prostorem, do kterého vstupujeme.

Jednotlivé navrhované prvky tak používají mimikry, které je spojují s původním prostředím a navzájem a v důsledku vytváří harmonický celek, ve kterém nejsou pocitově odděleny současné vrstvy od historických. Toalety tak budou částečně skryté v nábřežních kobkách a částečně řešeny jako samostatné prvky – buďto plovoucí, nebo stojící na náplavce.

Kdy bude studie odsouhlasena?

Čekáme na projednání naší studie definující konkrétní architektonické řešení pro náplavku Rašínova nábřeží, ve které pracujeme s uceleným konceptem věnujícím se jak celku, tak detailu prostoru. Těžiště studie stojí na unikátním řešení kobek v nábřežní zdi a jsme velmi rádi, že se konečně připravuje jejich realizace.

Takovýto návrh doteď v ucelené podobě neexistoval, řešili jsme vždy část prostoru zabývající se některým z prvků (toalety, vstupy do kobek, atd.). Projednání by mělo být otázkou nejbližších dvou týdnů. Paralelně pracujeme na toaletách pro ostatní pražské náplavky.