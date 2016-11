Průzkumy si radši nedělám, tvrdí David Koller

Koncerty před pauzou David Koller je právě na české části turné ke své desce. Už dnes vystoupí v Hradci Králové ve Fortuna Aréně. 20. 11. – Olomouc, Výstaviště Flora, Pavilon A



28. 11. – Brno, Sono Centrum



4. 12. – Plzeň, KD Peklo



5. 12. – Říčany, Sportovní hala Centra Na Fialce



Deska ČeskosLOVEnsko už je pár měsíců venku, tedy můžete bilancovat. Myslíte, že si z ní veřejnost vzala to, co jste do ní dal?



Nesleduji veřejnost a už vůbec to, co si kdo myslí o našich písních. Kupříkladu po Havlově amnestii v­roce 1990 jsme byli s Lucií pozváni na jakousi oslavu bývalými vězni z ­věznice v Leopoldově (což jsme nevěděli). Překvapilo nás, že nejoblíbenější skladba v této věznici byla písnička „Troubit na trumpety by se nám líbilo“. Od té doby si průzkumy radši nedělám.

Takže jste nečetl ani reakce na ni?



Nejsem na sociálních sítích a diskuse od krymské krize nesleduji. Snad jen, že kritici ji vzali celkem dost pozitivně. A to se vždy bojím, aby to bylo pro posluchače naší muziky stravitelné...



Na co se mohou těšit návštěvníci vašeho turné?



Na naše nové písně, na naše hosty Petera Aristona, který s kapelou koncerty zahájí, a Michala Ambrože, spoluhráče z kapely Jasná páka. Na skvělý VJing Kateřiny Slunečkové a­Tomáše Karbana (mixování videa, činnost podobná DJingu, pozn. red.), na kvalitní zvuk a naši kapelu.

Příští rok si dáváte od koncertování pauzu, co budete dělat?



Chci se věnovat novým projektům, svým krásným chlapcům a ­sobě. Možná ale odehrajeme nějaký festival. Taky připravujeme cosi s ­Lucií – to vám dáme vědět – a příští podzim zase něco spácháme.



Chci se trochu také zapojovat do kulturního dění v Mikulově, kde bydlím. V Praze nám už sedmý rok funguje MeetFactory, dostali jsme od magistrátu smlouvu na dalších deset let, takže to tam budujeme dál. Navíc jsme tam otevřeli i ­třetí galerii.



Prý v Mikulově fušujete i do gastronomie...



Kamarád Marcel Ihnačák otevřel v ­Mikulově restauraci a já mu tam pomáhám s muzikou a s programem. Já tam řeším jen kulturu, ale vím, že jakmile tam Marcel není, tak je to horší. Prostě u toho člověk musí být. Je to jako s písničkami, když ji nenazpívám já, bude chutnat jinak. (smích)