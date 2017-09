První česká bezobalová sámoška sídlí v Praze 6

Zachraň jídlo Organizace Bezobalu není jediná, která Čechy vyzývá k šetření. Do boje s plýtváním se pustila také iniciativa Zachraň jídlo.

Mladí lidé z této iniciativy začali loni s pozapomenutým zvykem paběrkování na polích. Zachrání tuny křivých, příliš malých či příliš velkých plodin, které by jinak zemědělci museli vyhodit či zaorat.

Průměrný Čech vyprodukuje denně necelé kilo odpadků. To je pak 317 kilo na rok, přes jednu tunu na celou rodinu.