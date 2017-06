Psi už nehledají jen lidi, jejich čich lesníci zkusí i na kůrovce

Nejlepšího přítele člověka lze, zdá se, vycvičit prakticky k čemukoliv. Tuto teorii se rozhodli vyzkoušet vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a vyrážejí dnes do Kostelce nad Černými lesy. Zde chtějí vyzkoušet dosud v českých lesích nepoužívanou metodu. Speciálně vycvičení psí pomocníci se zde budou pokoušet odhalit stromy napadené nebezpečným kůrovcem.



„Pro psy, kteří jsou trénováni k tomu, aby rozpoznali feromon kůrovce, je velmi jednoduché najít napadený strom,“ říká Švédka Anette Johanssonová, která přijede do Česka předat své zkušenosti s trénováním psů k tomuto účelu. Pokud oslaví tato metoda, jež je ve Švédsku již běžně používaná, úspěch i u nás, do budoucna by mohla ochránit stovky hektarů lesních porostů. „Trénovaný pes s psovodem dokážou prozkoumat až deset hektarů během jediné hodiny!“ dodává mluvčí univerzity Josef Beránek.



Psi, pokud jsou správně trénováni, nejsou jen skvělými „lesníky“, ale také zdravotními asistenty. Nejen že bylo nedávno prokázáno, že mohou pomocí čichu rozpoznat například rakovinu prsu a další nádorová onemocnění, ale umí předvídat také záchvaty u těžkých diabetiků.



Zdenka Koldová, která je téměř nevidomá a trpí těžkým diabetem, mívá skryté záchvaty způsobené kolísáním hladiny cukru v krvi. Proto si před pěti lety pořídila devítiletou kříženku Malinu. Ta jí díky včasnému rozpoznání přicházejícího záchvatu, který oznamuje štěkotem, skákáním a olizováním, již mnohokrát zachránila život.



„Když záchvat signalizovala letos v lednu, po změření hodnoty cukru v krvi na glukometru jsem zjistila vysoké hodnoty hyperglykemie. Díky ní jsem si okamžitě aplikovala inzulin, a během venčení tak nedošlo ke kolapsu a stavu bezvědomí vedoucímu k diabetickému kómatu,“ říká Zdenka Koldová, jejíž fenka letos získala jednu z cen Statečné psí srdce pro čtyřnohé hrdiny.



Samostatnou kapitolou schopností psů je záchranářská profese. Téměř devítiletá fenka labradora Cita například prokazuje své schopnosti hned na dvou frontách, tedy jako léčebný pes pro handicapované děti a psí záchranář. Své hrdinství prokázala například loni v srpnu v okolí Nechranické přehrady na Ústecku. „Tehdy byl její páníček Ladislav Pozdníček požádán o pomoc při nočním hledání třináctiletého chlapce, který se nevrátil domů. Policejní hlídka po něm marně pátrala už čtyři hodiny. Noční pátrání dalo fence pořádně zabrat. Zhruba hodinu po půlnoci pak štěkotem oznámila, že naštěstí nezraněného hocha našla,“ vypráví šéfredaktor časopisu Psí kusy Dušan Stuchlík.



Náročnou pracovní náplň mají také takzvaní drogoví psi. Vše začíná už při samotném výcviku, který je založen na vyhledávání oblíbené hračky. Také se k němu vybírají pouze mimořádně vášniví aportéři, kteří musí splňovat spoustu dalších podmínek, jako je vytrvalost, obratnost, nesmí se bát výšek či stísněných prostor.