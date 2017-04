Rekvizity ze sci-fi filmů pronikají do skutečného života

Boty Martyho McFlye, které se po stisknutí tlačítka samy na noze zavážou, se firma Nike nakonec opravdu rozhodla vyrobit a uvést na trh. Povedlo se jí to navíc jen rok poté, co se měly podle filmu tenisky již běžně používat.



Podle Radima Stezky z prodejny tenisek Queens se ale obuvnického experimentu na českém trhu hned tak nedočkáme. „Prozatím proběhla dvě slavnostní uvedení do prodeje, ale pouze formou dobročinné aukce na Nadaci Michaela J. Foxe pro výzkum Parkinsonovy choroby, kterou trpí i sám herec. Do běžného prodeje tak vůbec nešly,“ řekl pro Metro Stezka.

Návrat do budoucnosti V nejmenším českém kině MAT proběhne dnes maraton celé slavné filmové trilogie.



Maraton začíná v 17 hodin, kdy zde promítají první díl, od 19.15 druhý a ve 21.30 začíná třetí.



Podíváte se například do roku 1989, 2015, ale i 1885.



V pokladně vstupenky na celou trilogii koupíte za 399 korun, na jednotlivé představení pak po 149 korunách.



Zcela opačnou strategii zvolila firma Converse, která do sci-fi filmu Já, Robot propašovala takřka do hlavní role tenisky pro hlavního hrdinu Willa Smithe. Vtip byl ale v tom, že zatímco se herec chlubil v daleké budoucnosti retroteniskami z roku 2004, ve skutečném světě tento rok právě probíhal. „Tytéž kožené Converse Chuck Taylor All Star už v té době byly v Česku dostupné. Nebyly to nijak limitované tenisky,“ vysvětluje jejich oblibu Stezka.

Boty ale nejsou zdaleka jedinou populární rekvizitou, která pronikla z filmového plátna na trh. Třeba ovládání virtuální reality pomocí speciálních rukavic, jež je dnes běžnou součástí herního světa, se původně objevilo třeba ve filmu Stevena Spielberga Minority Report z roku 2002.

S prototypem létajícího skateboardu, jenž se rovněž objevil v Návratu do budoucnosti, se zase předloni pochlubil Lexus, prémiová divize automobilky Toyota. Představila skateboard bez koleček, takzvaný hoverboard, který je klasickému skejtu podobný tvarem. O poznání tlustší deska se při jízdě umí vznášet pět centimetrů nad zemí. „Při jízdě na rozdíl od filmu vychází z desky kouř. S podobným vynálezem přišla skejtová legenda Tony Hawk. Ukázalo se ale, že šlo jen o promyšlenou reklamu,“ míní Milan Rozšafný ze seriálového serveru Tvzone.cz.

Samostatnou kapitolu tvoří také auta předělaná do podoby těch filmových, futuristické kostýmy či filmoví roboti. Právě u nich dovedl svou prodejní strategii do dokonalosti Disney, který vlastní práva Star Wars. V omezenější podobě, jež je k vidění v jejich filmech, si tak domů můžete pořídit robota R2D2 či BB-8. Toho lze ovládat telefonem či speciálním náramkem.