Revoluční ulice v metropoli se zazelená

Pražský Institut plánování a­ rozvoje (IPR) dostal minulý týden za úkol zpracovat studii, která navrhne úpravy Revoluční ulice včetně piazzetty před Kotvou a náplavek u ­Štefánikova mostu. Studie má má také řešit, jak ulici otevřít pěším a cyklistům, jak změnit rozmístění zastávek MHD či jak tam zakomponovat zvažovanou budovu v ­předpolí mostu. Příprava a schválení studie má zabrat sedm měsíců.



„Revoluční je asi nejméně sympatickou ulicí Prahy 1, zejména z pohledu chodců. To je vidět i na tom, že se jí pěší vyhýbají. Mohla by zde vzniknout další turistická trasa, která by návštěvníky přivedla například k Anežskému klášteru,“ předpovídá náměstek primátorky Petr Dolínek. Záležet bude na návrzích projektanta, kterého město právě teď hledá.

„Podobné studie proměny ulic často zpracovávají naši architekti, poslední dobou ale v zájmu větší pestrosti nápadů vybíráme externí zpracovatele,“ nastiňuje možný postup Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje, který pro Prahu urbanistické studie zpracovává.

Podle náměstka primátorky Dolínka by mělo jít hlavně o větší zapracování zeleně, která nyní v ulici úplně chybí. „Chceme začlenit také další prvky, což je teď hlavně úkol odborníků. Z ulice by pak mělo být příjemné veřejné prostranství takové kvality, které by lidi lákalo k procházce. Teď tam každý prochází spíše z nutnosti a jediným cílem je dostat se rychle pryč,“ upřesňuje radní.

V minulosti se mluvilo o ­tom, že by v parčíku u Štefánikova mostu mohl vyrůst objekt zvaný Zlaté vejce sloužící jako galerie pro Muchovu Slovanskou epopej.

„Koncepční studie prověří, jak by území mohlo vypadat v různých variantách: pokud by se město rozhodlo revitalizovat parčík do atraktivní relaxační zóny nebo parcelu zastavět. V případě zástavby studie navrhne funkci a ­velikost,“ uvádí náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Jasněji by mohlo být do května příštího roku, kdy by měla být studie hotová a projednaná. Následovat bude výběrové řízení na projektanta pro dokumentaci.

Do budoucna radnice uvažuje také nad proměnou Václavského náměstí nebo nad zavedením tramvajové trati přímo před Hlavní nádraží.

„Tento krok by zásadním způsobem změnil lokalitu nádraží, která je nyní nechvalně známá pod přezdívkou Sherwood,“ dodává Petr Dolínek.