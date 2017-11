RivaLOVE. Tři kapely vyrazily na společné turné

Vyrážíte na turné s názvem RivaLOVE, co to znamená?

Tomáš Polák (O5 a Radeček): Je to trošku parafráze na všechny ty Kamarádi tour, Kamarádská tour, Přátelská tour a další, samozřejmě s velkou dávkou nadsázky. S klukama jsme velcí kámoši, ale zároveň spolu jakože soupeříme, kdo je slavnější, kdo má víc fanoušků, koho hrajou rádia a tak dále, proto rivalové. Ale se srdíčkem, protože se máme moc rádi.

Čí to byl nápad a proč jste se rozhodli vyrazit zrovna v takovém složení?

Volt (UDG): Jelikož jsme všichni už dlouho kamarádi, tak se to nabízelo samo. Rádi bychom fanouškům přivezli něco víc než klasický koncert, tak jedeme v tomhle složení, což určitě přinese celovečerní mejdan.

Máte pro fanoušky připraveno něco speciálního?

Pokáč: Samozřejmě jsme se to snažili trochu ozvláštnit. Například si během vystoupení budeme různě hostovat, já třeba zahraju nějakou pecku s O5 & Radeček, kluci z UDG si třeba něco dají se mnou. Zároveň se celým turné táhne jakoby soutěž o to, komu přijde víc fanoušků, aby i název Rivalové dával trochu smysl.

A na co se během tour nejvíc těšíte vy?

Volt: Těšíme se na celek, nemáme v plánu přijet, odehrát a zase odjet. Navzájem se máme fakt rádi, věřím, že se z nás na měsíc a půl stane jedna velká parta. Takže se těšíme i na mimokoncertní dění. Bude to velká party.

Zahrajete něco také společně?

Pokáč: Jak jsem zmiňoval výše, různé hostovačky budou probíhat. Snad to bude mít nějakou úroveň.