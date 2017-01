Rok 2017 v Brně: lvi, světová hudba i změny v parkování

Rozvoj města





Hlavní nádraží

Na jaře odborníci dokončí studii proveditelnosti přestavby hlavního nádraží – klíčový dokument, na jehož základě by měli politici a další zainteresované instituce rozhodnout, zda se hlavní vlakový uzel přesune o pár set metrů do polohy označované „pod Petrovem“, či až do Jižního centra.



Tržnice na Zelňáku

Na Zelném trhu dokončí v únoru rekonstrukci bývalého Domu potravin, stavby, která desítky let narušovala tradiční ráz náměstí. Budova získá původní styl z 50. let a prostory, jejichž posledními nájemníky byly second handy či asijská bistra, obsadí nově prodejci potravin nebo jazzová kavárna.



Rezidenční parkování

V září Brno spustí v centru systém rezidenčního parkování. Systém rozdělí řidiče do tří skupin – na obyvatele, podnikatele a návštěvníky. Brněnský projekt vychází z úspěšných zahraničních zkušeností. Systém nezaručí každému obyvateli, že zaparkuje přímo před svým domem. Velmi se mu však zvyšuje šance, že v blízkém okolí místo nalezne, stejně tak i jeho návštěvy.



Zoologická zahrada

Návrat lvů a vytoužené parkoviště – do brněnské zoo se v létě po čtrnácti letech vrátí lvi, konkrétně jeden samec a dvě samice. Jejich nový výběh by měl tvořit jeden ze středobodů zahrady. Expozice naváže na současnou africkou vesnici. Zoo by měla také částečně vyřešit letitý problém s parkováním. Zatímco u vchodu zaparkuje stále pouze dvacet aut, v blízké ulici Palcary vznikne až tři sta parkovacích míst.



Sportovní události





MotoGP už na začátku srpna

Motocyklový závod Grand Prix České republiky se pojede v dřívějším termínu, a to v neděli 6. srpna. Závod se tak posune před Velkou cenu Rakouska a po letní pauze odstartuje druhou polovinu sezony MS. Pořadatelé si od přesunu slibují více zahraničních diváků. V královské třídě MotoGP se po roční pauze představí Karel Abraham.



Kometa v play-off

Hokejový klub má papírově nejsilnější kádr za poslední roky. Suverénním vstupem do sezony se zařadila mezi největší adepty na zisk titulu. Ani letos se jí však nevyhnuly výsledkové výkyvy, propadla se na třetí místo a za vedoucím duem Třinec, Liberec v době uzávěrky už výrazněji zaostávala. V jaké formě zastihne hokejisty play-off? Vyhnou se největším hvězdám zranění? Dovede majitel Libor Zábranský klub ze střídačky k titulu? Odpovědi se dozvíme mezi 13. březnem a 26. dubnem.



Koncerty roku





Kiss na Výstavišti

Americká rocková legenda vystoupí 20. května na brněnském Výstavišti. Kiss jsou jednou z nejvlivnějších rockových kapel hudební historie. Vydali 44 alb a prodali víc než sto milionů desek. Jejich koncertní show jsou dokonalým zážitkem. V areálu Výstaviště pro Kiss vyroste koncertní scéna na stejném místě, na jakém již hráli Rolling Stones či česká Lucie. Hlediště pojme přibližně pět tisíc diváků.



Charizmatická vokalistka Diana Krall

Do Brna poprvé přijede zpěvačka a klavíristka Diana Krall. V rámci festivalu JazzFestBrno se představí 20. září v DRFG Areně. Tradiční festival tak ve svém 16. ročníku premiérově zamíří do největšího tradičního koncertního prostoru v Brně. Kanadská umělkyně získala pět cen Grammy, devětkrát zlatou, třikrát platinovou a sedmkrát multiplatinovou desku. Prodala šest milionů nosičů v USA a přes 15 milionů po celém světě.



Legenda britpopu Placebo

Londýnská skupina, která patří ke špičce alternativní scény, vystoupí 26. června v Brně. Koncert se uskuteční v pavilonu G na brněnském výstavišti. Kapela slibuje průřez repertoárem z celé dvacetileté kariéry.



Kapela Kiss dorazí do Brna. LIVE NATION