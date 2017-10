Alkohol je větší zhouba než marihuana. Legalizujme ji, říká Filip Humplík

Máte nějaký speciální tip na předvolební kampaň? Kandidáti vymýšlejí různá překvapení.

Máme celostátní kampaň, jezdíme do všech koutů země i do míst, která nejsou tak frekventovaná. V Praze to znamená, že nás můžete potkat nejen u stanic metra, ale třeba v Běchovicích či Kunraticích. Na místech, o kterých si spousta lidí myslí, že už to není Praha.

Jste pražský zastupitelem, dalo vám to něco pro Sněmovnu?

Je to dobrá zkušenost pro celostátní politiku. Jdu tam jako Pražák a věci, které nás trápí, chceme teď prosazovat i­ v parlamentních lavicích.

Co tam třeba chcete probírat?

Já mám zásadní věc, a tou je okruh. Jsem hluboce přesvědčen, že Praha trpí. Nejenom řidiči, ale i cyklisté, chodci, všichni. Trpí všichni nedostatkem dopravní infrastruktury. Chybí oba okruhy, vnitřní i vnější. Princip je poměrně jednoduchý, dostavba okruhu bude stát 16 miliard, to je čtyři ročně, to můžeme zaplatit a postavit i bez Unie. Dostavme vnější okruh co nejrychleji. Vnitřní budeme řešit na nejbližším zastupitelstvu.

Co další infrastrukturní stavby, třeba metro, železnice na letiště?

Nechci kritizovat současnou koalici, ale neustále se dozvídám, že za všechno může ODS. Můžu mít spoustu výčitek vůči Bémovi, ale Blanka jednou z nich nebude. Kdo něco dělá, tak se to může pokazit. Za ODS se v ­Praze stavělo.

Jaké máte priority, co chcete řešit ve Sněmovně kromě dopravy?

Chceme začít změnou daní, aby měli všichni dost peněz. Dalším je antibyrokratická revoluce. Nesouhlasím se vším, co říká Donald Trump, ale jeho: Za každý nově přijatý zákon dva zrušme – je správné. Chceme podporovat investice, ovšem ne do Čapích hnízd, ale do infrastruktury. Navíc jsem podnikatel a­ vím, jak je složité založit novou firmu a přihlásit ji k placení DPH. Je to věc, která mi vadí a­ kterou chci změnit. A ­jsem taky pro legalizaci marihuany...

To bych od konzervativního politika nečekal...

Myslím, že by to mělo být legalizováno i pro rekreační­ účely. Nejsem žádný hulič,­ ale vím, že se to ve Spojených státech osvědčilo. Poklesl i zločin s tím spojený. Vidím, jak to funguje, není žádný nárůst užívání u ­mládeže, do státní pokladny přibyla spousta peněz. Jsem hluboce­ přesvědčen, že alkohol je větší zhouba než marihuana.