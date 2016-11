ROZHOVOR: Pořád jsem začínající blogerka

Jak se herečka dostane ke psaní? Co byl spouštěč a proč zrovna blog?Psala jsem odjakživa, deník, různé své povídky a básničky. Jenom by mě nikdy nenapadlo, že budu jednou psát veřejně, vždycky jsem se styděla někomu svoje psaní ukazovat. Dva roky předtím, než vznikl blog, jsem nepsala vůbec, měla jsem hodně práce na Fidlovačce. A najednou mě napadlo, že mám z hereckého světa docela hodně zážitků, které jsou pro mě úplně normální, ale pro ostatní je náš svět vlastně docela zvláštní a švihlý. Zjistila jsem, že mě moc baví o tom všem psát. Tak vzniklo Kafe a cigárko.

Jaké to bylo na začátku, když blog neměl tolik čtenářů, a potom, když návštěvnost rostla?

Na začátku jsem byla ráda, že moc lidí nechodí, aspoň jsem se tolik nestresovala a v klidu jsem si našla způsob, jakým chci psát. Potom se začala návštěvnost zvedat a ke mně přicházely zprávy, že mé příspěvky lidé hodně sdílí na Twitteru a na Facebooku. Nedávno jsme s Markem, s mým tanečním partnerem ve StarDance, odcházeli z tréninku a pozdravili jsme pana vrátného a on na nás šibalsky mrknul a povídá: „Tak co, ještě jste na ni tak přísnej? Já to všechno čtu, já to vim!“ To bylo milé!

Jste herečka a dostala jste naše nejprestižnější literární ocenění – co na to kolegové z obou táborů?

Co literáti nevím, herci mi blahopřejí a oceňují to. To, že můj blog dostal takovou cenu, je boží. Nečekala jsem, že se dostanu vůbec do nominace. Ale raduju se o to víc, že jsem k tomu přišla jako slepej k houslím: nedávno jsem začala psát, letos se poprvé ta cena dávala a já ji dostala. Naprostá parádní shoda!

Poradíte začínajícím blogerům, jak na to?

Já jsem taky začínající blogerka! Dávat rady je těžké, já jsem po více než pěti letech mediálního tréninku, myslím tím veřejné vystupování – tak nějak do sebe nasála ten princip: Umět být před publikem svá, ale neprdět na něj. Těžko se to vysvětluje. Začínající blogeři by měli psát hlavně proto, že chtějí psát.

Kdy přišla nabídka na vydání vaší blogové knihy?

Už v prosinci, což bylo hrozně brzo. Mě to tehdy ještě ani nenapadlo a Karin Lednická mi zavolala, že to chce vydat. Zavolala ve chvíli, kdy kolem Kafe a cigárka nebyl ještě takový boom, za to měla u mě body navíc. Od samého začátku jsem to chtěla vydávat u ní, i když potom přišly i jiné nabídky.

Liší se se tištěná verze od té elektronické?

Bude tam dvakrát víc stripů, ilustrátor Honza se činil a přes prázdniny dokreslil nové. Pro ty, kdo by čekali, že to bude něco jiného než blog, tak to ne: je to blog přenesený do knihy. V knize se objeví i dva nikdy nepublikované články jako bonus.