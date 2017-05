Těším se na festival nonverbálního divadla, říká umělec Roman Týc

Na jaký koncert se chystáte?

Chystám se na Rammstein! A byl jsem na J.A.R., kteří vydali skvělé nové album. Kromě toho, že Ota Klempíř nosí tričko z Institutu kryptoanarchie, tak také v jedné z písniček zpívá o bitcoinu, konkrétně jde o rým „Bitcoin je tvý tajný štěstí“. A bitcoinem náš institut žije.

Máte čas se vypravit i do divadla?

Jasně že mám. Těším se na festival nonverbálního divadla v pražské La Fabrice, které tam bude od 21. do 28. května. A taky bych chtěl zajít na představení Black Black Woods Cirku La Putyka. Dlouho jsem je neviděl a chtěl bych vědět, kam se zase po nějaké době posunuli.

Jako výtvarník určitě vyrazíte i na výstavu...

Teď zrovna chystám vlastní výstavu, takže mi moc nezbývá čas se dívat po jiných. Ale na vlastní oči bych chtěl vidět nafukovací člun Aj Wej-weje. A také chci ještě stihnout výstavu Pavla Brázdy v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Je to podle mě výborný malíř a grafik, a ačkoli je mu již přes devadesát let, tak věci, které tvoří, jsou brutálně nadčasové.

Jakou muziku teď posloucháte? Co máte v přehrávači?

Teď jsem asi osmkrát dokola poslouchal to nové album J.A.R. a po dlouhé době jsem se u toho i nahlas smál. Kluci jsou tady už dlouho a nepotřebují si tu nic dokazovat, protože už všechno dokázali, takže dokážou dělat fakt zábavný věci. A jinak při práci nemůžu poslouchat muziku, takže poslouchám mluvené slovo. Teď jsem zrovna doposlouchal Nesmrtelnost Milana Kundery.

MP3, CD, nebo vinyl?

Používám Spotify a zrovna v poslední době jsem se vrátil zpět do hudby, která mě bavila v 90. letech, a jel jsem Hudbu Praha nebo Psí vojáky. Zjistil jsem, že mě to pořád hodně baví, což jsem neopomněl neustále připomínat také svému okolí.

Kde nejraději tvoříte? Máte konkrétní místo?

Nejraději tvořím v novém ateliéru v Továrně v Dělnické v Praze 7, kde mě práce obrovsky baví. Ale protože mám za pár dní vlastní výstavu Im Boden ve Dvorak Sec Contemporary galerii v Dlouhé, tak ani nemám čas přemýšlet nad tím, jestli mě to baví. Bývám tam klidně i do čtyř do rána a bývá tam ale obrovská zima. A mé druhé oblíbené místo je můj druhý ateliér v Českém Krumlově.

Je tahle výstava váš splněný sen, nebo máte ještě nějaký větší?

Můj sen je, že po výstavě začnu pracovat na expedičním kamionu Paralelní Polis, který bude náš pražský koncept mobilně převážet do ostatních evropských hlavních měst nebo na festivaly. Kamion mám už dlouho, zbývá ho jen natřít načerno a vyrazit. A ještě bych jednou chtěl na střeše pražské Paralelní Polis vybudovat nezávislou pasivní dřevostavbu, která bude sloužit jako ubytování. To bude ale trvat ještě hodně dlouho.