S učením básniček vydržte, zápisy do základních škol jsou až v dubnu

Že rodič ve škole učí, by dítěti nemělo dávat jistotu přijetí Podle zákona musí školy přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Další kritéria si určují školy samy.



Častým kritériem školy je i to, zda má dítě ve škole sourozence. Pokud ano, bývá šance pro přijetí o něco vyšší.



V některých případech může hrát roli na přijetí žáka i to, že se jedná o dítě s odkladem.



Některé školy měly při poslední kontrole školní inspekce jako kritérium zaměstnání rodiče ve škole. Takové kritérium sice nemusí být nutně v rozporu se zákonným požadavkem na rovný přístup ke vzdělávání, podle inspekce je ale nevhodné.



Letos se zápis týká dětí narozených od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a dětí, které měly loni odklad školní docházky.



Loni k zápisu přišlo 152 335 dětí, z toho bylo 25 607 po odkladu. Počet zapisovaných dětí od roku 2010 neustále roste, loni se meziročně zvýšil asi o dva tisíce.



Změna vzešla z doporučení ministerstva školství. To reaguje na úpravu školského zákona, podle nějž je pro děti nově povinný poslední rok v mateřské škole.

„Právě učitelky ve školce jsou ty, které si všímají, jak na tom děti jsou, a jsou to ony, kdo nejčastěji rodičům doporučí případný odklad,“ říká školní psycholožka Jana Zapletalová.



Děti, které do školky nastoupily až v září – tedy přesně rok před vstupem do první třídy – by měly jen necelých pět měsíců na to, aby ve školce něco pochytily. Třeba jak se drží pastelka nebo jak se váže tkanička. Podle starých pravidel by hned v lednu u zápisu měly ukázat, že jsou na školní docházku připraveny. Nová pravidla jim ale dávají zhruba čtyři měsíce navíc na to, aby se něco naučily, a zároveň mají i učitelky více času na to, aby si u dětí všimly případných problémů a doporučily odklad.

„Pro děti mohou být v tomto věku čtyři měsíce důležité období, ale na druhou stranu je to hodně individuální,“ říká Zapletalová.

Učitelé si změnu chválí. Leden pro zápisy nebyl ideálním termínem. „Školy mají v tuto dobu starosti s pololetím. V dubnu bývá na základních školách klidněji,“ říká Jaroslav Štercl z Asociace pedagogů základního školství České republiky.

Posun zápisu má mimo jiné pomoci k tomu, aby nemělo tolik dětí odklad. Na druhou stranu někteří rodiče o odklad žádali z trochu jiných důvodů, než je jen nezralost žáčka. Děti s odkladem totiž mají na některých školách větší šanci, že je přijmou do první třídy, a to třeba i tehdy, když nebydlí v takzvané spádové oblasti školy.

„Že dítě jeden rok na škole dostalo odklad, mu ale ještě nezaručí, že se do školy příští rok dostane,“ upozorňuje vypočítavé rodiče Jaroslav Štercl z Asociace pedagogů základního školství ČR. Kritérií pro přijetí do první třídy je totiž víc. „Školský zákon ukládá řediteli spádové školy povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,“ říká náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Česká školní inspekce kontroluje, jaká kritéria si základní školy pro zápis dávají.