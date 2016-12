Samopaly a horší kšefty, to jsou pražské trhy po útoku v Berlíně

Kolik za pochutiny Za decku medoviny dáte 35 korun, za trdelník 60. Čaj, káva nebo voda přijdou v průměru na 40 korun.



Svařák vás vyjde na 50 korun, podobně jako třetinka piva v plechu.



Pozor na jídlo, kde se platí gramáž. Třeba za sto gramů halušek zaplatíte padesát korun.



Trhovkyně Marie prodává každý den na vánočních trzích na Václavském náměstí medovinu. Sváteční pohoda se odtud ale částečně vytratila v pondělí večer, kdy podle ní museli trhovci bez vysvětlení zavřít stánky dříve. O teroristickém útoku na trhy v Berlíně se dozvěděli vzápětí z médií.



„Ne že by tu došlo k nějaké větší změně, spíš jsme daleko viditelněji pod dohledem. Za stánkem nám parkuje policejní auto, strážníky tu střídají policisté v neprůstřelných vestách a se samopaly v rukou. Lidé si ale dobrou náladu zkazit zatím nenechali,“ říká Marie, zatímco nám podává kelímek s medovinou. Stojíme na Václaváku krátce před polednem a po samopalech tu v tuto chvíli není ani památky. Jen se tu dva hlídkující strážníci ohřívají u stánku s trdelníkem.

Na Staroměstském náměstí je však situace podstatně vyhrocenější. Mezi stánky tu kličkují strážníci ve fosforově žlutých bundách, z policejních dodávek se tu během krátké chvíle je schopná vyrojit desetihlavá skupina policistů se samopaly.

Jejich množství by podle čtenáře Metra Tomáše vydalo na slušný akční snímek. „Myslím ale, že my Češi jsme na tyhle věci poměrně otrlí. Podívejte se kolem. Kudy by sem asi někdo mohl najet kamionem?“ kroutí hlavou Tomáš, zatímco připravuje novou várku pocukrovaných trdel.



Prodavačka vánočních ozdob Jana žádnou změnu atmosféry na trzích nepociťuje. Nesleduje totiž televizi ani internet. Jen jí prý bylo divné, že v úterý přišlo málo lidí. „To jsem neprodala skoro nic,“ stěžuje si Jana.

Finanční ztrátu prý utrpěl také krámek s čokoládovým nářadím paní Květy. Přísnější bezpečnostní opatření, která tu po útocích zavládla, jí připomínají nepříjemnosti, které zažila v Paříži. „Tam to loni vypadalo úplně stejně. Nikdo se necítí dobře, když na něj někdo míří samopalem,“ vysvětluje Marie a schovává se před naším fotoaparátem pod pult stánku.

Největší fronty najdete na největších pražských trzích tradičně u jídla. Konkrétně na klobásky a na rožni pečenou pražskou šunku tu stojí téměř dvacetihlavá fronta. „Deset deka stojí osmdesát devět korun,“ hlásí trhovec okrajující kousky masa z kýty.

Nejprodávanějším nápojem pražských vánočních trhů je bezesporu svařák. Ten letos podobně jako loni pořídíte v průměru za padesátikorunu. O malinko více tu utratíte za dvě deci medoviny, punč či třetinku piva. Žádnou letošní novinku ale nečekejte. „Jen vás při nasávání vánoční atmosféry ohlídá o něco ostřejší ostraha,“ žertuje čtenář deníku Metro Karel.