Státní svátek bude plný oslav i demonstrací

V den oslav 28. výročí pádu komunistického režimu se v­ Praze opět uskuteční řada vzpomínkových akcí. Mnoho spolků a institucí se spojilo jednotně pod akci s ­názvem Festival svobody.

Výročí provází také protesty Kvůli akcím u příležitosti výročí událostí z listopadu 1939 a ­1989 budou mít jako každý rok pohotovost policisté.

· Proti hoaxům, polopravdám a ­falešným zprávám půjde v ­rámci festivalu průvod Pravda nemá alternativu. Trasa průvodu, který začne v 15 hodin, vede z Újezdu přes Malostranské náměstí na Hradčanské náměstí a přes Karlův most na Národní na Václavské náměstí na začátek koncertu od 16.00 hodin. Na akci promluví například Martin C. Putna, Hayato Okamura nebo Michal Berga. · Iniciativa Bez komunistů mezitím od 17 hodin uspořádá lidský řetěz u památníku na Újezdě. Očekává se účast kolem tisícovky lidí. · Pod jménem Společně za republiku ohlásila shromáždění občanů „na podporu skutečné demokracie, proti diktátu Bruselu a jeho domácím agentům“ Národní demokracie. Shromáždění začíná na náměstí Republiky v 15 hodin. · Symbolický akt Pozor, občané! vyjadřuje apel na občanskou společnost ve snaze chránit demokratický systém v České republice. V 19.30 hodin bude na Václavském náměstí vyhlášena minuta hluku doprovázená četbou memoranda, které společně zformulovaly občanské iniciativy podílející se na Festivalu svobody. Tato akce navazuje na loňský happening s názvem Občanský budíček. · Proti kapitálu, vlastnictví médií, nízkým mzdám a nejistotě půjdou lidé od 14 hodin rovněž z náměstí Republiky. Akce s Žít, ne dřít se nazývá neoslavou 17. listopadu 1989. Průvod pořádají Mladí zelení. · Kritiku poměrů po listopadu 89 spustí na Můstku Dělnická strana sociální spravedlnosti od 14 hodin. Průvod půjde přes Národní na Staroměstské náměstí pod názvem Den národní jednoty. · Průvod proti kapitálu má projít trasou z náměstí Republiky na Jungmannovo náměstí. Akce je podle prohlášení pořadatelů věnována všem, kteří trpí v nespravedlivé, nedemokratické společnosti, která nevychází vstříc potřebám lidí. · Největší práce bude na policii čekat právě na Jungmannově náměstí. V odpoledních hodinách by se zde totiž mohli střetnout levicoví extremisté a jejich odpůrci z řad příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Vše začne na Albertově v ­10.30 představením studentských spolků a ­jejich činnosti. „Stěžejní částí programu budou od 12 hodin proslovy významných osobností akademického života, jako jsou rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a ­zástupci studentů,“ lákají organizátoři.



Akce na Albertově zase nabídne široké veřejnosti přednášky o studentských hnutích a diskusní setkání, například debatu s ­nově zvolenými zástupci politických stran na téma vzdělávání, kterou bude moderovat Emma Smetana. Následovat bude také hudba. Od 15.40 zde vystoupí kapely Yellow Fock či Pamflet. Po mnohých celodenních akcích se velká pozornost upíná k odpolednímu Koncertu pro budoucnost, který začíná v­ 16.30 v horní části Václavského náměstí.

Až do pozdního večera zde bude probíhat pásmo koncertů a projevů osobností kulturního a veřejného života. Z hudebníků vystoupí například Lenka Dusilová & Baromantika, Laco Déczi, Aneta Langerová za doprovodu Petra Maláska, Jaroslav Uhlíř, Vladimír Merta nebo skupina The Plastic People of the Universe.

Mezi řečníky budou například Petr Pithart, Tomáš Sedláček, Pavlína Kvapilová, Petr Kolář, Kovy, Martha Issová, Tomáš Hanák, Ondřej Pivec, Terezie Kovalová nebo známý polský aktivista Pawel Kasprzak.

V metropoli se chystají koncerty, průvody i umělecká instalace na Václavském náměstí



Na Národní třídě zahrají kapely, Václavákem projedou satirické posvícenské vozy.

· Korzo Národní 2017:

Národní třída a přilehlé náměstí Václava Havla se od 13 hodin opět promění v živou pouliční slavnost plnou hudby, divadla, filmu, autorského čtení nebo filmových projekcí. Hudební část programu představí ve spolupráci s klubem Rock Café například Jiřího Schmitzera, kapelu Buty, Kieslowski, Klara & The Pop, Sun+Dead & sbor Elpida, Acute Dose, ale také stosedmdesátihlavý sbor studentů Festa Academica. Na Korzu Národní se též představí celá řada neziskových organizací, v rámci vzdělávacího programu pak bude instalována venkovní výstava nazvaná Události listopadové. Chybět nebudou ani filmové projekce nebo již tradiční Obývák Václava Havla, v němž úryvky z Havlových děl přednesou Jan Sokol, Tereza Voříšková, Tomáš Sedláček a­ další. Celý program vrcholí dvěma uměleckými pietními akty ve 14 a 19 hodin.

· Sametové posvícení:

Satirický průvod masek s hudbou a alegorickými vozy má za cíl oslavit den boje za svobodu a demokracii v odlehčeném a­ humorném duchu. Průvod, jehož letošním mottem je Toto není kachna!, tvoří občanské iniciativy, které satirickým způsobem zpracovávají aktuální palčivá témata a problémy naší společnosti, ať už se jedná o ­oblast ekologie, zdravotnictví, kultury či společnosti obecně. Průvod s cílovou destinací na Václavském náměstí začíná ve 13 hodin na náměstí Republiky u Prašné brány a jeho trasa zahrnuje Staroměstské náměstí, Křižovnické náměstí, Karlův most, Kampu, Národní třídu nebo ulici Na Příkopě.

· Tři špejle:

Na Václavském náměstí budou rovněž představeny Tři špejle, instalace tří pilířů o velikosti šest metrů, které symbolizují demokracii. Při slavnostním rozsvícení této instalace bude přečten symbolický text. Instalace na Václavském náměstí bude vyvrcholením happeningů odehrávajících se od 13. listopadu ve městech a obcích po celé republice, kdy dobrovolníci rozmístili tisíce pilířů z­ dřevěných špejlí na místech spojených s bojem za svobodu a demokracii.

· HAMU: Koncert proti totalitě

Hans Krása, Krysztof Penderecki, Jan Novák a Oldřich František Korte. Díla těchto slavných skladatelů zazní 17. listopadu od 19.30 v Sále Martinů na pražské HAMU na Malostranském náměstí 13, kde se koná Koncert proti totalitě. Skladby autorů, kteří žili v totalitních režimech či byli přímo vystaveni různým formám bezpráví, zde přednesou špičkoví mladí interpreti, studenti a absolventi HAMU, jejich profesoři i hosté z jiných hudebních univerzit.

· Svoboda nejen v Praze

Letošní oslavy budou s hlavním městem sdílet i další česká a moravská města. K Festivalu Svobody se připojí prostřednictvím telemostů nebo přímého přenosu Koncertu pro budoucnost z ­pražského Václavského náměstí. Prostřednictvím místních občanských iniciativ, které sdílejí myšlenku festivalu s­ pražskými organizátory, si pak v­ rámci festivalu některá z ­nich připravila vlastní pestrý program. Mezi tato města patří například České Budějovice, Děčín, Litoměřice, Plzeň, Rožnov pod Radhoštěm, Sokolov, Vrchlabí nebo Zlín. V každém z­ nich má akce unikátní název.