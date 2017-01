Schyluje se k další revoluci v hypotékách. Získat ji bude ještě těžší

Podobná pravidla platí například už ve Velké Británii. Zde v­ červnu 2014 britská centrální banka závazně stanovila, že maximální výše hypotečního úvěru na bydlení nesmí překročit 4,5 násobek ročního příjmu žadatele. V českých podmínkách, kde je průměrná mzda okolo 27 tisíc korun, by si žadatel mohl půjčit nejvýše 1,458 milionu korun.



Česká národní banka stanoví parametry ČNB má s novelou zákona získat pravomoc závazně stanovit horní hranice tří ukazatelů:

ČNB určí poměr úvěru k ­odhadní ceně zastavené nemovitosti. Tento parametr platí víceméně už dnes. Banky nepůjčují lidem celou částku, která odpovídá ceně nemovitosti, ale jen její poměrnou část. Banky tak činí na základě doporučení České národní banky. Další ukazatel, který by rozhodoval o tom, zda klient na hypotéku dosáhne, bude poměr výše úvěru a čistého ročního příjmu. Třetím parametrem by byl poměr výše měsíční splátky úvěru a čistého měsíčního příjmu. Banky tato pravidla běžně mají a uplatňují. Pokud by novela prošla, byla by to ČNB, která by bankám určovala horní strop těchto parametrů.

Nové pravomoci dostane ČNB na základě návrhu zákona, který tento týden schválila vláda. Pokud zákon hladce projde dalším schvalovacím procesem, začne platit už od července.

Banky dnes mají pro poskytování hypoték svá vlastní pravidla. Podle novely by to byla ČNB, kdo by tyto parametry určoval. „Dopady na klienty budou záviset na tom, v jakém rozsahu budou tyto limity stanoveny,“ říká Marie Mocková, mluvčí Hypoteční banky, s ­tím, že tyto parametry budou teprve předmětem diskuse.

Dnes centrální banka reguluje hypoteční trh zatím jen doporučením, které sice není striktně vymahatelné, ale v­ praxi se osvědčilo. Od října ČNB bankám doporučila ukončit poskytování hypoték nad 95 procent hodnoty nemovitosti a v prosinci už ani jedna z ­nich tento typ úvěrů nenabízela.

„Nový zákon je zlom ve vztahu vzájemné důvěry mezi komerčními bankami a centrální bankou. Český trh roste výrazným tempem, ale celkem organicky, proto se domnívám, že podobná zákonná opatření jsou příliš silná,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance, která se specializuje na hypotéky a úvěry ze stavebního spoření.

Novela zákona má zamezit situaci, kdy by se domácnost mohla dostat do problémů se splácením, například v případě, že vzrostou úrokové sazby. Kvůli přísnějším pravidlům by mělo být zajištěno, aby v případě nesplácení úvěru prodej nemovitosti stačil na uhrazení dluhu bance. Návrh novely nyní míří do Sněmovny.