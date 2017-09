Se synem se občas neshodnu, ale přece o něj nepřijdu, říká Martin Stropnický

Plánujete nějakou speciální předvolební kampaň?

Moje zkušenost je taková, že lidé vnímají nejlépe běžný kontakt a to, že vedete normální život. Chodíte na nákup, bavíte se při tom s lidmi. Politik je, bohužel, skoro hanlivá nálepka. Když ale ten politik jde se psem nebo jezdí na kole v keckách a triku, tak to berou pozitivně. Moje heslo je: Být normální!

Takže vás s koblihami u metra nepotkám?

To ano, ale mám pár nápadů navíc. Zásadní je závěr kampaně. Občas si říkám, že méně je někdy více. Nebudu nikoho otravovat nebo na něj vypadávat z poštovní schránky. Hlavně v Praze, kde jsou tím lidé přesyceni. Ale rozhodně nebudu sedět doma. Také nechci být agresivní v politických debatách. Kolikrát už je to za hranou. Jak myšlenkově, tak slovníkem.

Jste pražský lídr, co můžete pro metropoli ve Sněmovně udělat?

Pražským tématům se nelze vyhnout. Každou metropoli trápí doprava, parkování, bezpečnost a speciálně v Praze architektura a její dlouhodobá koncepce. Praha unikla válkám, bombardování a zachované historické centrum je světový unikát. Sladit minulá století se současností je hozená rukavice. U nás se staví možná trochu pubertálně: cokoliv jakkoliv, anebo vůbec nic. Obojí je špatně. Praze chybí moderní ambiciózní stavby, které by se spojily s původní architekturou a respektovali by ji.

Co považujete za svůj největší úspěch v politice?

Podařilo se mi obrátit trend financování obrany a nárůsty rozpočtů umožňují, aby armáda stála pevně na nohách. Ať tu bude sedět kdokoliv, bude v lepší výchozí situaci, než jsem byl já.

Představte si, že ANO udělá dobrý výsledek, co bude první věc, kterou je podle vás potřeba změnit?

Je toho víc, ale třeba jednací řád Sněmovny. Ten je nastaven tak, že se dá účinně obstruovat a v řadě případů nekonečnými projevy, které se vydávají za demokratickou diskusi, jednání narušovat. Ať se diskutuje, ale pokud se čtou telefonní seznamy, berou se dlouhé přestávky, je to mrhání časem a penězi.

Když se píše o letošních volbách, často je to s titulkem Stropnický proti Stropnickému. Už jste mluvil o volbách se synem Matějem?

Vídáme se méně, než bych chtěl, už to není student. V některých věcech se neshodneme. To, že Zelení kladou větší důraz na jiné věci než my, je přirozené. Potkali jsme se o prázdninách, jako šéf Zelených má spoustu práce, tyhle volby jsou i pro ně zásadní. Kolikrát spolu nesouhlasíme, ale přece „nepřijdu o syna“.

Televize opakuje detektivky s vámi. Našel jste si čas za čtyři roky něco natočit?

Ne, ani metr. S jedinou výjimkou. V sobotu po volbách 2013 jsme jásali, že jsme se dostali do Sněmovny, a druhý den mi zavolala produkce, ať si vyblokuju několik měsíců na pokračovaní natáčení kriminálky. Byl jsem v situaci, že bych zhatil práci stovky lidí. Seriál se přepsal, přeobsadil a vymyslel se nový příběh, který mě věrohodně vyvedl z děje. Bylo potřeba pět natáčecích dnů, vždycky to byla neděle a vždy to byla minimálně dvanáctka.