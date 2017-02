Semafor dělal dobro. Pak beze stopy zmizel

Od poloviny listopadu do konce minulého roku dělal radost řidičům, kteří se díky němu lépe dokázali probojovat do hustého provozu. Poté beze stopy zmizel. Řeč je o semaforu, který byl umístěn na ­křižovatce ulic Českobrodská a Do Říčan v Praze-Běchovicích.



Barbora Lišková

Podle řidiče Jiřího zde již podobný semafor chyběl jako sůl. „Když tudy jedete několikrát za den a musíte na kolemjedoucí pokaždé posunkovat, aby vás nechali vjet na hlavní, je to pěkná otrava,“ stěžuje si čtenář. Semafor sem dočasně umístila Technická správa komunikací jako řešení objízdné trasy ulice Do Panenek, kterou bylo třeba rozšířit. Jinak méně frekventovanou vedlejší silnici musely využívat také autobusy, a tak bylo třeba dát řidičům z ulice Do Říčan šanci se bez dlouhého čekání dostat na hlavní.

Do Panenek po lepším V úseku mezi ulicemi Ke Kolodějům a Panenky vzniklo osm set metrů nového povrchu. Při rozšiřování silnice bylo odfrézováno osm centimetrů povrchu, následně se obnovovalo deset. I přes rozšíření je provoz v ulici nadále řešen pomocí výhyben, tedy několika rozšířených míst, kde se auta mohou vyhnout. Nová cesta místní řidiče příliš neuspokojila. Povrch se sice podle nich povedl, na některých místech je ale stále až příliš úzká.

Zatímco motoristé směřující do Koloděj a ­Dubče si krátké funkční období semaforu nemohli vynachválit, podle místostarosty Běchovic Michala Jiříka spíše škodil. „Řekl bych, že se díky stavbě i semaforu začaly přes Běchovice naopak tvořit kolony,“ řekl deníku Metro místostarosta Jiřík, podle kterého se o trvalém umístění zařízení neuvažuje.

Semafor dlouho chyběl také obyvatelům Prahy 13, a ­to na rušné křižovatce ulic Jeremiášova a Poncarova. Místní si tu zoufali ještě více než motoristé odbočující před Běchovicemi, protože zde bylo nutné najíždět z jedné ulice do druhé pouze přes dva jízdní pruhy plné aut. Semafor tu sice stál již od roku 2013, na své trvalé rozsvícení si ale musel počkat dlouhé tři roky.

„O funkční semafory na křižovatce jsme usilovali od října 2013, kdy byla křižovatka uvedena do provozu. Pro bezpečnost dopravy to bylo opravdu důležité a jsem velmi rád, že semafory konečně fungují, “ pochvaloval si loni starosta Prahy 13 David Vodrážka.