Sesednout nebo objet. Cyklisté v centru končí

Regulovat se bude, jen je otázka kdy. Tak by se dala popsat situace kolem zákazu jízdy na takzvaných e-koloběžkách, ale také jízdních kolech v centru metropole, jehož první nástřel se minulý měsíc protřásal snad ve všech pražských médiích.



Podle Stanislava Kozubka z Českého svazu cyklistů je ale stále prozatím otázkou, kdy a v jaké podobě se opatření podaří schválit. „Máme si na to společně sednout do konce června a spekulovalo se o červencovém zavedení. Pokud je mi ale známo, schvalování na odboru dopravy ještě nějakou dobu potrvá,“ řekl deníku Metro Kozubek.

Podle Oldřicha Lomeckého, starosty Prahy 1, by v případě schválení aktuálně řešené podoby objízdných tras mohla cesta na kole centrem Prahy vypadat podobně jako například v Bonnu, Mnichově či větších městech Velké Británie.

Od deseti do osmnácti hodin byste jako cyklisté například na Můstku, kde je velká koncentrace lidí, už nemohli projet a měli poté dvě možnosti – kolo v trase po Můstku asi tři sta metrů vést a dále pak pokračovat v jízdě, nebo využít trasy Příkopy, Havířská, Rytířská, Národní, a tedy inkriminovaný úsek objet.

„K dalšímu takovému místu patří Staroměstské náměstí, kde již většina těch odpovědných cyklistů z kola sesedá, protože nechtějí ohrozit sebe ani chodce. Bohužel někteří jsou přesvědčeni, že si cestu vynutí právem silnějšího. I zde je zvažováno pouze omezení v uvedené době, což je běžné v mnoha městech,“ vysvětluje starosta Lomecký.

Rada městské části uložila odboru dopravy ke každému navrženému opatření připravit i znázornění objízdné trasy dle možností daného místa.

Kritikou nového opatření přitom v minulosti nešetřil téměř žádný pražský cyklista. Pokud by byly objízdné trasy nedostatečné, mohly by podle Vratislava Fillera z Automatu Prahu dopravně posunout o dvacet let zpátky, kritikou nešetří ani Jiří Motýl, šéf webu Prahounakole.cz. „Jsou místa v centru, kde je dobré cyklisty regulovat, musí se to ale dělat citlivě a vymyslet kvalitní objízdné trasy. Nejsem si jist, zda je toho Praha 1 schopná,“ dodává Motýl.