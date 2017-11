Sever je baštou Zemana. Masaryk byl nejlepší

O několika mužích, kteří půjdou do boje o Hrad, je jasno. Další se ještě mohou přidat, mají už poslední možnost se registrovat na ministerstvu vnitra.



Jak se hlasuje Ve hře Prezident 21 jde o vážený vzorek. Odpovídá 63 procentům české populace, která běžně používá internet.



Ve volební hře se používá hlasovací systém Demokracie 21. Udílí se zde tři pozitivní hlasy a jeden negativní. Díky efektu více hlasů se nachází kandidát, na kterém je ve společnosti větší shoda, negativní hlas zase oslabí kandidáty z řad populistů či extremistů.



Podle různých průzkumů má největší šanci dostat se na Hrad Miloš Zeman, zato sázkaři věří spíše Jiřímu Drahošovi. Zajímavé výsledky přináší také projekt Prezident 21, který svá data zveřejní zítra.

Deník Metro je má k dispozici jako první. Z výsledků vyplývá, že pro svého kandidáta v něm hlasovalo přes 225 tisíc Čechů. Vede Drahoš (přes 77 tisíc hlasů), za ním je Horáček (kolem 45 tisíc hlasů). Poslední je Zeman. Z dat hry Prezident 21 vyplývá, že se do ní zapojil stejný vzorek voličů jako při minulých volbách – tedy půlka příznivců Zemana a stejná část lidí, která volila Karla Schwarzenberga. I přesto se Zeman výrazně propadá, má nejvíce negativních hlasů (více o systému hlasování v boxu).

„Překvapilo nás, že dokonce 18 procent lidí, kteří hlasovali pro Miloše Zemana, dalo svůj hlas také jeho největšímu rivalovi Jiřímu Drahošovi,“ řekl Ondřej Koutský, šéf institutu Demokracie 21 a koordinátor hry.



Hlasování v rámci internetové hry Prezident 21 odkrylo, jaké voliče svými názory prezidentští kandidáti přitahují. Například Zemana spojuje nejužší vazba s občany, kteří v minulých parlamentních volbách v roce 2013 hodili svůj hlas KSČM. Dále jej podporují voliči SPD a ANO. Drahoš má zase nejblíže k voličům TOP 09, podporují ho ale i voliči KDU-ČSL, ODS a část elektorátu Pirátů. To také ukazuje, jak by lidé volili v krajích.

Na severu Česka, přesněji na Ústecku a v Moravskoslezském kraji, jasně vede Zeman, v bohatších regionech, jako je Praha, střední Čechy nebo jih republiky, zase převládá Drahoš, který se o hlasy v těchto místech Česka musí dělit s o něco slabším protivníkem Horáčkem. Další zajímavostí je to, že lidé mají stále ve velké vážnosti prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A co od prezidenta lidé očekávají nejvíce? Má to být morální osobnost, slušný a upřímný člověk sjednocující společnost.

„Tento volební systém je zajímavý a smysluplný. Napomáhá k oslabení extrémních politických sil,“ řekl pro deník Metro Michael Kocáb z iniciativy Kroměřížská výzva.