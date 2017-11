Sexuální harašení v Česku. V práci ho zažila třetina lidí

Ve světle celosvětové vlny vystupování obětí sexuálního obtěžování, kterou spustila řada obvinění vlivných osobností filmového průmyslu, herců či sportovců, nejsou pozadu ani Češi. Vypovídají o­tom data zaměstnaneckého portálu VímVíc.cz, se kterým se o své nepříjemné zkušenosti na pracovišti podělilo několik set dobrovolníků.



Znásilnění v Česku 20 000 V České republice je každý rok znásilněno podle různých odhadů 7500 až 20 tisíc lidí. Jen zanedbatelný počet z­nich ale čin nahlásí a ve finále soudy potrestají pouhá dvě procenta pachatelů. Vyplývá to ze zprávy lidskoprávní organizace Amnesty International z roku 2015.



„Podle našich zjištění se s­určitou formou obtěžování se sexuálním podtextem, byť mohlo jít pouze o nevhodné poznámky nebo žerty, setkaly, 33 procent lidí. Více se s­tímto problémem setkávají ženy,“ řekl deníku Metro šéf portálu Michal Hardyn.

V Česku se otevírá mnohdy opomíjené téma především díky globální iniciativě na sociálních sítích. Právě zde se totiž minulý měsíc začalo hojně objevovat heslo „me too“, tedy v překladu „já také“. Pod tímto heslem se lidé na sociálních sítích se svou zkušeností se sexuálním obtěžováním nebo napadením svěřují.

Hashtag #MeToo už použily například americké herečky Angelina Jolie nebo Gwyneth Paltrow. Česká eurokomisařka pro genderovou rovnost Věra Jourová rovněž přiznala, že se ve svém životě setkala se sexuálním násilím. „Je to velmi starý příběh z­mého mládí, což už je nějakou dobu zpátky. Přestože lidé kolem přihlíželi, nikdo mi nepomohl. Pro mě je do- dnes velice nepříjemné si na to vzpomenout. Hlavně na tu pasivitu lidí a na to, že se má za to, že je to snad správně,“ uvedla Jourová bez dalších podrobností v říjnu při zasedání v Bruselu.

Sexuální obtěžování Vlnu výpovědí „me too“ na sociálních sítích vyvolala herečka Alysse Milanová, jež vyzvala ženy, aby zveřejnily své zkušenosti.

V Česku je sexuální obtěžování zákoníkem práce definováno jako „jakákoliv forma nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí“. O závažnosti tématu pro evropské země svědčí statistika Agentury EU pro základní práva, podle níž se ke zkušenosti se sexuálním násilím od 15 let věku přihlásilo 51 procent žen.

Na vlnu nejen hollywoodských obvinění reagoval také režisér Jiří Adamec. Ten před několika dny na iDNES.tv v­pořadu Rozstřel řekl, že ačkoliv se se sexuálním obtěžováním u filmu osobně nikdy nesetkal, nejde o nic nového. Sám se podle svých slov také nesetkal s nabídkou sexu výměnou za roli.

Téma sexuálního obtěžování dostal do hledáčku veřejnosti i médií americký filmový producent Harvey Weinstein. Ten údajně znásilnil Asii Argentovou a­začínající herečku Lucii Evansovou. Desítky žen (mezi nimi i Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Mira Sorvino a Angelina Jolie) přiznaly, že se jim dostalo nemístných návrhů i následného vyhrožování.

Reakce producentské firmy The Weinstein Company, ve které sexuální predátor působil více než 10 let, byla rychlá. Weinstein dostal padáka a zároveň byl vyloučen z řad hollywoodské komory obchodníků. Dlouhodobější volno si kvůli sexuálním obviněním vzal také režisér Toy Story a zakladatel společnosti Pixar John Lasseter, radost nemá v Hollywoodu nyní ani ten, kdo má pracovně co do činění s Kevinem Spaceym.

Ve světle obvinění ze sexuálních obtěžování čtrnáctiletého herce Anthonyho Rappa, kterého se prý Spacey dopustil v­roce 1986, bylo pozastaveno natáčení šesté série populárního seriálu Dům z karet. Režisér amerických velkofilmů – Ridley Scott – se dokonce rozhodl dva měsíce před premiérou svého dramatu Všechny prachy světa přeobsadit Spaceyho v titulní roli hercem Christopherem Plummerem.