Sídla stran jsou na luxusních adresách, ale také v paneláku

Jen čtyři ze současných parlamentních stran neplatí nájem tam, kde mají hlavní adresu. Sedí totiž „ve vlastním“. Jenže do parlamentu se mohou dostat i ti, kteří nemají vůbec žádnou centrálu – ani ve vlastním, ani v pronajatém domě.



Zelení 24 Přesně tolik majitelů má dům v Praze 1 na Senovážném náměstí, pár metrů od hlavní budovy České národní banky, kde se nachází centrální kancelář Strany zelených. Mezi více než dvěma desítkami spolumajitelů činžovního domu najdete vlastníky z Prahy, Karlových Varů, Brna a Heřmanova Městce. Je mezi nimi například Výbor dobré vůle Olgy Havlové.



Například Tomio Okamura a jeho SPD. Ten má domovskou adresu v sídle Poslanecké sněmovny. Okamura totiž využívá toho, že je poslancem, a na adrese Sněmovní 4 si zřídil adresu své strany. Pokud by jeho mandát zanikl, což podle posledních volebních průzkumů nevypadá, musel by hledat novou adresu. Do okolí Hradu se soustředily i strany, které nemají velké šance ve volbách uspět. V Nerudově ulici jsou v nájmu Rozumní bývalého hudebního impresária Petra Hanniga. Luxusní adresou v Thunovské ulici se chlubí Strana práv občanů. Také tato adresa je v památkové rezervaci kousek od Pražského hradu. V památkové rezervaci je ještě TOP 09. Sídlí v budově Sokola v Tyršově domě na Újezdě.

Movití komunisté

Bohatá levice. Má vlastní domy a největší sídla v nich Komunisté platit nájem nemusí. Sídlí ve svém.

Na metry čtvereční vyhrává KSČM. V průzkumech se pohybuje od druhého do čtvrtého místa. V centru Prahy, v ulici Politických vězňů má plochu 2745 m². Druhé místo co do rozlohy nemovitosti (a třetí co do hlasů v průzkumech) obsazuje ČSSD. Po prodeji části celého areálu Lidového domu jim zbývá solidních 2677 m². V žebříčku bohatých stran coby vlastníků nemovitostí jsou dále lidovci a ANO. Lidovecký Palác Charitas je třetím největším stranickým sídlem: 1082 m². Preference KDU-ČSL jsou někde mezi pátým a šestým místem. Nejvíc preferencí, ale až čtvrtou největší centrálu mezi vládními stranami má ANO. Sídlí v budově koncernu Agrofert. Budova zabírá plochu 698 m².

Co do nemovitostí jsou nejbohatší českou politickou stranou komunisté. Po pádu režimu dostali od státu památkově chráněný dům v ulici Politických vězňů. Ten je sídlem jak vedení strany, tak zde mají kanceláře někteří její poslanci. Peníze za pronájem, který dostávají od státu, putují do kasy KSČM.

Relativně bohatá je ČSSD, která je majitelkou části paláce v Hybernské ulici. Jenže se soudí s potomky zesnulého advokáta Zdeňka Altnera a domem ručí. Advokát za poskytnuté služby po straně požadoval přes 300 milionů korun.

Ve vlastním je i hnutí ANO. Na rozdíl od několika stran, které ve volbách nemají šanci a jež jsou v centru Prahy, sídlí na periferii hlavního města – mezi dálnicí a paneláky na Chodově.

Svou střechu nad hlavou mají také lidovci. Sídlo KDU-ČSL v Paláci Charitas je na Karlově náměstí. Relativně „ve vlastním“ jsou Svobodní. Své sídlo mají v činžovním domě na pražských Vinohradech, který vlastní jejich jediný europoslanec Jiří Payne. „Jsme malá strana, vlastní sídlo si dovolit nemůžeme,“ řekl deníku Metro místopředseda Jiří Kubíček. „Pan Payne jako jeden ze zakládajících členů je jako pan domácí důvěryhodná osoba,“ uvedl. Sídlo je proto jen korespondenční. Straníci pracují z domova online.

Majitelé z celého světa

Také ostatní, kteří se letos přihlásili do voleb, jsou v nejrůznějších podnájmech nebo v budovách, jež patří jejich příznivcům. Někde odevzdávají nájem jedné osobě, jinde jich je celý seznam. Absolutní rekord drží Zelení (viz box), kteří si pronajímají kanceláře v domě na Senovážném náměstí. Jejich sousedem na tomto náměstí je i krajně pravicová Dělnická strana sociální spravedlnosti, mají tu ale sekretariát, oficiálním sídlem strany je panelák na sídlišti Dědina.

Starostové jsou v činžáku v Praze-Podolí. Kdysi bohatá ODS (vlastnila luxusní sídlo pod Hradem pár metrů od americké ambasády) je dnes v podnájmu nedaleko obchodního domu Kotva. Obnovená ODA si našla kancelář nedaleko Národního divadla. Jedna z majitelek tohoto domu žije ve města Bethesda ve státě Maryland v USA, kde je kromě jiného známá nemocnice. V ní skonal po atentátu J. F. Kennedy. Jednoho domácího mají Piráti a Realisté. Ti sídlí u developera a miliardáře Radima Passera.