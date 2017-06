Signál v tunelech metra bude nejlepší přepravní průzkum

Jsme deník Metro, začněme tedy metrem – jak pokračují přípravy trasy D?

Začínáme projektovat geoprůzkum, první mezistaniční úsek na Pankráci, zpracováváme podklady pro přípravu společného podniku na budoucí stanice.



Pořád platí, že příští rok začnete stavět?

Přesně tak, začne geologický průzkum. Jednáme s vlastníky pozemků v okolí Pankráce, vyřizujeme smlouvy, aby se na Pankráci mohlo začít.



V souvislosti s pozemky se mluví i o jedné extrémní možnosti, budete navrhovat vyvlastnění?

Už jsme zahájili proces vyvlastnění, jedná se o jednoho vlastníka v oblasti Písnice.

Kdy bude signál v metru?



Operátoři mají zpracovaný projekt na pilot Muzeum – Roztyly, jsme na to technicky připraveni, spolupráci jsme si vyzkoušeli už na novém áčku do Motola.



Tak proč to ještě není?

Jednáme o protiplnění za to, že necháme umístit v tunelech vyzařovací kabel. Udělujeme operátorům právo na dvacet let na celou síť včetně déčka. Chceme ale za to adekvátní technologickou protihodnotu, chceme on-line data od operátorů. Anonymní data o pohybu SIM-karet v metru.



Přepravní výzkum v reálném čase...

On-line, skvělá věc, na mapovém podkladu sítě uvidíme přesně, kde, kdy a kolik cestujících se pohybuje. Samozřejmě anonymně.



Připravujete návrat legendy, přestavujete tramvaj T3 na nízkopodlažní. Kdy se budeme moct svézt?

Každým dnem. Předpoklad uvedení je druhá polovina června. Následně proběhne vyhodnocení a rozhodneme o dalších úpravách. Pokud by vše proběhlo podle plánu, můžeme jich zmodernizovat až devadesát a Pražané se s nimi budou potkávat v metropoli dlouhé roky.



Od začátky sezony jezdí nezmodernizované T3 na retro lince č. 23, jaké na to máte ohlasy?

Turisté ji využívají, objevila se v turistických bedekrech. Máme na ni spoustu pozitivních ohlasů. T3 má v Praze velkou tradici.



Už rok jste ředitelem, změnily se nějak vaše priority?

Když jsem přišel, měl jsem standardní manažerské uvažování – zvyšovat kvalitu služeb a snižovat náklady. Jsme ve stavu, kdy kvalita tu je, rozsah řeší objednavatel. Moje priorita se změnila v tom, že je potřeba držet náklady. Dřív jsem jako manažer byl naučen zvyšovat zisk. Dneska chci mít tak kvalitní plán, abych udržel náklady a nebyl stále dražší. Je tu spousta kostlivců, kteří berou energii, ale je naše práce to zvládnout.



Pokračuje projekt elektrobusu?

Projektujeme nabíjecí infrastrukturu na Ohradě, kde se bude linka 207 dobíjet z troleje. Vypíšeme soutěž na nákup 14 dvanáctimetrových elektrobusů.

Co elektrolinka číslo 140 na Prosek?

Ta se zatím jen připravuje. Pořád platí, že to bude novinka, elektrobus, který se bude za jízdy dobíjet jako trolejbus.