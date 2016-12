Síla, Vader a honba za plány Hvězdy smrti

Zajímavosti k filmu Hlavní hrdinku Jyn Erso ztvárnila Felicity Jonesová.



Ta získala nominaci na Oskara za roli manželky Stevena Hawkinga ve filmu Teorie všeho. O roli se ucházela třeba i Kate Maraová, která je Jonesové podobná.



Aktuální snímek se odehrává v době mezi Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (2005) a Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje (1977).



V zahraničí měl film pozitivní recenze. The Guardian mu dal plný počet pěti hvězdiček.



Diváky již dobře známým světem ovládaným Impériem provede dívka Jyn Erso v podání mladičké Felicity Jonesové. Poté, co ji vojáci Impéria v dětství připravili o matku a unesli jejího otce, z ní vyroste, částečně i díky výchově vůdce povstalců v podání Saw Gerrera (Forest Whitaker) holka, která se umí ohánět zbraněmi. A bude se jí to opravdu hodit. Mezi povstalci se totiž šíří zpráva o nebezpečné Hvězdě smrti, zbrani, která umí zničit celé planety a jejímž hlavním konstruktérem je právě její otec Galen Erso (Mads Mikkelsen). Tato informace roztáčí koloběh událostí, které k sobě svedou několik neobvyklých hrdinů. Mají jediný cíl – získat plány zbraně klíčové k jejímu zničení a zachránit tak Galaxii.



Když se George Lucas před čtyřmi lety rozhodl prodat společnost Lucasfilm a s ním i práva na slavnou vesmírnou sérii společnosti Disney, i těm největším optimistům muselo být jasné, že se bude děj rozvětvovat ve velkém. Po velkolepém sedmém dílu, který potěšil nejen drtivou většinu fanoušků, ale i ty, kteří se s Hvězdnými válkami setkali v kinech poprvé, nám tedy Disney zkracuje čekání na regulérní osmičku první samostatnou vlaštovkou. Filmem o partě rebelů shánějící plány ničivé zbraně, dobře známé ze staré trilogie. Nejenže se děj chronologicky odehrává mezi třetím a čtvrtým dílem série, ale časově se lepí přesně na minutu na začátek toho čtvrtého.

Při sledování Rogue One jsem si položil otázku, kam rozšiřování světa Star Wars ještě zajde. Zatímco připravované či alespoň uvažované sólovky oblíbených postav Obi-Wana Kenobiho, Hana Sola či námezdního lovce Boba Fetta mi dávají alespoň trochu smysl, Tulák jeden, jak Rogue One nazývají ve slovenských kinech, mi připadal trochu jako zbytečný film. Na druhou stranu několik málo starých postav a asi pět procent původní hudby Johna Williamse dává divákovi na srozuměnou, že tady o žádné béčko rozhodně nepůjde. Jen hra na rodinné kořeny, kterými je série Hvězdných válek protkaná, mi přišla trochu prvoplánová.