Sítě využívám, ale nezaplavují mě, říká herečka Emma Watsonová

Znala jste knihu, než jste začala pracovat na filmu?

Bylo to hodně zvláštní, knížku jsem si totiž sama koupila, když vyšla. A ještě než jsem ji dočetla, mi přišel scénář. Říkala jsme si, tak to je skvělý, budu číst knížku i scénář najednou. Dostal mě jeho příběh a otázky, které pokládá. Ještě o několik týdnů později jsem si uvědomila, že o tom všem pořád přemýšlím. Když uvažuju, jestli přijmout nějakou roli, je vždycky dobré znamení, že se mi něco jen tak nevykouří z hlavy. Uvědomila jsem si, že když na The Circle čtyři týdny myslím, měla bych ten film dělat. bych ten film dělat.



Co vás na tom bavilo?

Musím říct, že přes všechny otázky a nebezpečí, na které kniha i film poukazují, musím se přiznat, že do určité míry jsem světem společnosti The Circle byla fascinováná. On totiž je fascinující. Všechny ty přísliby, jak se povede vyřešit problémy světa, to je přeci svět, kterého bychom chtěli být součástí.



Jaká je vaše hlavní hrdinka Mae?

Mae má velké sny a ambice. Jenže už jí bylo 26 let, pořád bydlí s rodiči, kteří nemají na zdravotní pojištění, a dělá práci, která ji nezajímá. Říká si, jestli je to opravdu všechno, co jí může život nabídnout. Když jí kamarádka Annie dohodí pohovor u společnosti The Circle, je to její jízdenka pryč a příležitost uniknout. Je to pro ni taky šance postarat se o rodinu. Myslím, že Mae se cítí bezmocná a The Circle jí nabídne pocit samostatnosti a kontroly nad životem, a dokonce naději na lepší budoucnost. Něco takového se těžko odmítá.



Co čeká společnost The Circle od svých zaměstnanců?

The Circle čeká, že jejich zaměstnanci budou o sobě sdílet úplně všechno, co se jim v životě přihodí. Veškerý sociální kontakt, ke kterému normálně dochází, se má navíc odehrávat na sociální síti společnosti. Lidé z The Circle vymysleli způsob, jak obchodovat se všemi aspekty osobního života. Proto chtějí, aby se veškeré utrácení peněz, sdílení obsahu a informací odehrávalo na jejich síti. Aby měli přehled nad tím, jak a kam proudí veškerá data. Tím pádem ve firmě hodně rychle vzniká nesmírně klaustrofobní prostředí.



Máte něco společného s hlavní hrdinkou?

Jako někdo, kdo je od útlého věku pod drobnohledem veřejnosti, jsem přesvědčená, že je důležité hlídat si soukromí a udržet si odstup. Díky této roli jsem na to začala myslet ještě více než předtím.



Jaké bylo pracovat s Tomem Hanksem?

Každá scéna s Tomem Hanksem byla něco jako splněný sen. Užila jsem si každou chvíli, kdy jsme byli pohromadě, považuju to za štěstí, že jsme s ním mohla pracovat. Je strašně milý a jako herec ohleduplný. Všichni na něj pějí ódy a mají pravdu.



Tom Hanks hraje vizionáře a šéfa společnosti The Circle. Jaký je vztah mezi Mae a Baileym?

Začne to jako vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní. Bailey se pak pro Mae postupně stane takovým otcovským vzorem, ale samozřejmě je to pořád její šéf. Je to mezi nimi hodně složité.



O čem podle vás film vypovídá?

Film je podle mě o dnešní společnosti. Jeho děj se neodehrává v nějaké vzdálené dystopické budoucnosti. Klidně by se to mohlo dít právě teď. Je to neskutečně aktuální téma, které vypovídá o naší současnosti.



Velkým tématem jsou v souvislosti s The Circle sociální sítě...

Sociální sítě vnímám vedle médií jako další supervelmoc. A znáte to, s velkou mocí by měla přijít i velká zodpovědnost. Mohou znamenat stejně tak velké dobro jako velké zlo.



Změnila jste nějak přístup k nim?

Vždycky jsem se snažila si hlídat soukromí, ale začala jsem se přece jen snažit trošku zvětšit svůj odstup od e-mailu, od instagramového účtu a podobně. Když si uvědomíte, že se ráno probudíte a telefon je plný informací, odkazů a všechno se z něj na vás valí... Snažím se být ten, kdo sítě využívá, než aby se jimi nechal zaplavit.



Co od filmu očekáváte?

Myslím, že na filmu je nejzajímavější, že se nesnaží nikomu nic vnucovat. Ale pobízí diváky, aby se trochu zamysleli a sami sobě položili pár otázek. To je podle mě nejdůležitější. V současnosti je největší problém, že o sobě prozrazujeme všechny možné informace bez omezení a velkého přemýšlení. Až to lidé uvidí, budou se muset zamyslet.