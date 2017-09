Skákat pro zdravé srdce dorazilo na pět stovek žáků.

V průběhu celého dne se u švihadel vystřídaly známé tváře v čele s kapelou Lunetic, youtubeři, boxeři Lukáš Konečný a Fabiana Bytyqi, jezdec bike trialu Tomáš Eibl ale i veřejnost. Dopolední program byl věnován především dětem, odpoledne si na své přišli i dospělí návštěvníci.

Projekt Skákejme pro zdravé srdce pořádá Nadační fond Energie pomáhá ve spolupráci se společností Centropol Energy, která je generálním partnerem projektu. Den plný zábavy sleduje i vyšší cíle. Organizátoři chtějí, aby děti byly pohybově aktivnější, byly i vnímavější ke svému okolí a chtěly se dozvědět více o trápeních svých nemocných kamarádů. Díky Centropolu má akce, která se v příštím roce rozšíří i do dalších českých měst, i jasný hmatatelný výsledek. Lenka Graf předala zástupcům záchranné služby šek na sto tisíc korun. Získané prostředky umožní nákup stacionárního defibrilátoru. Přístroj nechá fond, po dohodě s odborníky, umístit tam, kam by vozidlo záchranné služby nemuselo dorazit včas. „Jsme připraveni podpořit každou smysluplnou akci Nadačního fondu Energie pomáhá. Toto je skvělý příklad projektu, do kterého se vyplatí energii i finanční prostředky investovat,“ říká Aleš Pospíšil, mluvčí společnosti Centropol.