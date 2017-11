Skiareály investovaly přes 700 milionů, rostou lanovky

Po loňské půlmiliardě se výše letošních investicí tuzemských lyžařských areálů vyšplhá na téměř tři čtvrtě miliardy korun. Cena skipasů se ale zvedla jen o dvě procenta. Areály budou připraveny na případné zasněžování už během listopadu.

Skipas 580 V porovnání 25 největších lyžařských středisek je průměrná cena skipasu na den 580 korun pro dospělého. Oproti loňsku je to o 10 korun více.



Řada areálů hlásí modernizaci právě v oblasti zasněžování. „Schopnost zasněžovat intenzivně a­ v krátké době vyrobit dostatek sněhu je základním předpokladem úspěchu,“ říká před zimní sezonou ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

K úpravě sjezdovek patří i­ moderní rolby, do kterých letos česká střediska také výrazně investovala. Pokračuje i modernizace související infrastruktury – zejména budování a rozšiřování parkovišť, zvyšování bezpečnosti na sjezdovkách či vylepšení provozu skibusové dopravy.

Poničená Bublava Nedělní vichřice Herwart způsobila v ­lyžařském areálu Bublava v ­Krušných horách škody za sedm až deset milionů korun. - Bouře, která se v této oblasti změnila v tornádo, pokácela ve středisku na 2000 stromů. Areál přišel o ­70 procent přepravní kapacity, padající stromy zničily lanovku a poškodily vleky. Do Vánoc by ale areál měl spustit celý provoz.

- Ve druhé polovině listopadu by podle Jiřího Lhoty ze skiareálu Bublava mohly být zprovozněny dva lyžařské vleky, které byly poškozené nejvíce.

Největší investice směřovaly tradičně do lanovek. Desetimístná za téměř 300 milionů korun vyroste do startu sezony ve Skiareálu Hochficht na česko-rakouských hranicích. Jízda z hlavního parkoviště na vrchol Hraničník potrvá jen pět minut.

Na tři nové lanovky se můžou těšit lyžaři na území východních Čech. Přibyly totiž v krkonošském Černém Dole a v Deštném v Orlických horách. Ve Špindlerově Mlýně to bude čtyřsedačka z Horních Míseček na Medvědín. Ta vyšla na 50 milionů korun.

„Jedná se o původní čtyřsedačku, kterou ve Svatém Petru nahradila současná šestimístná lanovka na Pláně. V ­uplynulých měsících proběhla její kompletní repase, obnova se týká téměř všech částí lanovky,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Čeněk Jílek s tím, že středisko v současnosti pracuje už také na terénních úpravách a­ rozšíření sjezdových tratí.

Letošní novinkou je také Burton snowpark na Horních Mísečkách pro milovníky snowboardingu a ­freestylového lyžování. Má zcela novou dispozici i pod trasou nové lanovky. Sezona začne ve Špindlu oficiálně 9. prosince.

Nové přepravní zařízení bude mít také Černá Říčka v ­Desné v Jizerských horách. Zajímavá lákadla přichystal i ­jesenický areál Kopřivná v ­Karlově – Malé Morávce. Hlavní investicí je šestisedačková lanovka s vyhříváním a­ochrannou bublinou, která bude jediná svého druhu v ­České republice. Během zimní olympiády v únoru 2018 zde vyroste také olympijská vesnička.

V Peci pod Sněžkou bude nová sjezdovka do Javořího Dolu v délce 600 metrů. Celkem Skiresort Černá hora-Pec investoval 100 milionů korun. Areál na Lipně investoval 45 milionů, hlavně do zvýšení bezpečnosti na sjezdovkách, nového zasněžování a do Fun parku a Snow parku.Horská střediska nabídnou také lepší gastronomické služby. Renovují restaurace a rozšiřují stávající nabídku, například na Monínci. Navíc si lyžaři mohou užít i občerstvení na sjezdovkách díky rostoucímu počtu Aprés ski barů. Značný pokrok se odehrál v ­oblasti dětských lyžařských škol, kde se více objevují moderní pojízdné pásy. Značná část investic zamířila i do snowparků.