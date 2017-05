Atmosféra domácího mistrovství na mě nedoléhá, říká Synek

„Zájem se postupem času hodně zvětšuje, kamarádi chtějí lístky, jeden dokonce chtěl akreditaci pro fotografy, aby byl co nejblíž kanálu. Všichni se mě na mistrovství Evropy ptají, poptávka je docela velká, až mě to překvapilo,“ uvedl Synek pro deník Metro.



Do Labe Arény, kde se bude šampionát konat, chce zamířit třeba i rychlobruslařka Martina Sáblíková. „Nikdo další ze sportovců se zatím neozval. Ale byl jsem na rozhovoru do rádia s klukama z ­Těžkejch Pokondrů a těm jsem nabídl, aby se přišli podívat. Souhlasili, už mají objednané lístky, jsem rád, že dorazí. V Brandýse uvažovali o ­tom, že vypraví celý autobus, tak uvidíme,“ usmíval se Synek.

Přestože to pro něj bude poslední velká akce v kariéře, nervozitu zatím necítí. „Postupem věku jsem úplně v pohodě, nedoléhá to na mě, neřeším to a nestresuju se. Teda zatím,“ řekl Synek. Ten se na ME připravuje i při cyklistických závodech Kolo pro život. „Nejsem závodník na kole, pořád jsem jen hobby jezdec a­ veslař. Tak k tomu přistupuju. Dva týdny před Račicemi se chystám do Mladé Boleslavi, ale to už bude spíš krasojízda, abych se nezranil,“ dodal.

Příští čtvrtek se bude český skifař podepisovat fanouškům v OC Nový Smíchov. Tam se budou moci lidé dozvědět více o blížícím se mistrovství Evropy. „Můžu se fanouškům přiblížit, doufám, že to ocení. Snad je to potěší a budou mít ze setkání dobrý pocit. Pro mě je odměna, když lidé přijdou, když se zajímají o náš sport,“ prohlásil Synek. Více informací o ­ME a také možnost zakoupení vstupenek najdou zájemci na racice2017.com/cz.