Státní úřad bude mít sídlo v lese i se skluzavkou

Jak budova bude šetřit?

Jak lze využít dešťovku?

Jde o sběr vody v ­rámci střešní krajiny a poté její využívání jako užitkové pro běžné fungování objektu. Voda, která se nespotřebuje, bude vsakována na pozemku.



Budova má „vrůstat“ do lesa. Co to znamená?

Zdejší lokalita je specifická tím, že leží na rozhraní města a ­lesa. Do konce 40. let zde i les byl. Ten však musel ustoupit výstavbě dnešního komplexu kancelářských budov, které naším návrhem nahradíme. Součástí koncepce je rehabilitace lesního porostu v jeho původní stopě. Dům je tedy začleněn do stávajícího i nově založeného lesa.

Součástí komplexu má být i hodně zeleně. Nepotrvá roky, než zeleň vyroste do takové podoby, aby měla budova takovou podobu, jako na vizualizacích?

V rámci soutěže jsme vypracovali dvě verze vizualizace. První zobrazuje porost po první roce po dokončení. Druhá deset let poté. Počítali jsme tedy s tím, že i v prvních letech po dokončení musí být zeleň obklopujcí objekt atraktivní a důstojná. Toho se nám podařilo docílit kombinací rychlerostoucích dřevin a kmenové struktury budoucího lesa. Řada dnes existujících stromů bude ponechána a bude doplněna novou výsadbou. V principu půjde o lokální dřeviny které budou ukazovat pětici nejčastějších lesů v Česku.

Součástí vašeho návrhu je naučná stezka s ­klouzačkou...

Vzhledem k tomu, že se jedná o sídlo státního podniku a ­jde o investici z veřejných peněz, jsme chtěli, aby byl dům otevřen návštěvníkům. Stezka, která prochází jak interiérem, tak exteriérem, je volně přístupná a představuje návštěvníkům aktivity Lesů ČR. Skluzavka je do jisté míry zvláštní prvek, který je součástí naučné stezky a je třešinkou na dortu vstupního foyer. Podobné příklady známe ze zahraničí, kde tento koncept skvěle funguje a ­je až nečekaně oblíbený.

