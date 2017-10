Škody v povinném ručení dál rostou

Situace se zdá být neudržitelná. Celkovou bilanci ovlivnil nejen nový občanský zákoník, který zvýšil závazky ze škod na zdraví, ale také nejrizikovější segmenty klientů působících škody opakovaně.



Příspěvek nepojištěných Od 1. ledna dojde k opětovnému zavedení příspěvku nepojištěných, a tedy i ke spravedlivému financování nepojištěných škod nepojištěnými motoristy. Česká kancelář pojistitelů prostřednictvím garančního fondu uhradí nakonec i ty částky, které se jí nepodaří získat od nepojištěných viníků nehod.

Výše průměrné škody stále roste a aktuálně překračuje hodnotu 40 tisíc korun. Roste také počet škod včetně těch se zdravotními nároky. „Meziročně došlo k nárůstu nákladů na pojistná plnění o cca 1,3 miliardy korun na 12,9 miliardy. A kvůli novému občanskému zákoníku dochází také k navýšení dlouhodobých závazků ze škod na zdraví o 1,8 miliardy korun za jeden škodní ročník,“ uvedl Petr Jedlička, analytik České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Na nepříznivé bilanci povinného ručení se nejvíce podílí nejrizikovější segmenty tahačů návěsů a ostatních velkých vozidel nad 3,5 tuny. „Pojistné těchto segmentů nepokrývá závazky ze škod. Ačkoliv pojišťovny meziročně sazby nejrizikovějších segmentů zvýšily, růst pojistného je nedostatečný vzhledem k tomu, že jejich škody rostou ještě rychleji,“ vysvětluje Jan Matoušek, výkonný ředitel ČKP.

I přes očekávaný nárůst pojištěných vozidel, který zůstává na úrovni asi tří procent, se růst předepsaného pojistného zpomalil na 2,4 procenta. Průměrná cena celého povinného ručení tak již ani nestagnuje, ale opět klesá; nyní meziročně klesla o 0,6 procenta, na 2764 korun. Tento vývoj ovlivňuje pokračující segmentace povinného ručení, která konkrétně odráží rizikovost každého klienta.

„Do budoucna může být motivující pro zákazníky i pojišťovny zavádění aktivních asistenčních systémů, které dokážou zabránit vzniku nehody. Pojišťovny by to totiž mohly zohledňovat ve svých sazbách a lidé by podle toho mohli posuzovat výběr vhodného povinného ručení,“ uvádí Petr Jedlička.