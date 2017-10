Skokané? Feri, Půta či Onderka

Preferenční hlasy TOP10 lidí s nejvíce preferenčními hlasy. Andrej Babiš (ANO): 48 645



Václav Klaus (ODS): 22 635



Karel Schwarzenberg (TOP 09): 19 370



Martin Stropnický (ANO): 18 449



Ivo Vondrák (ANO): 15 592



Dominik Feri (TOP 09): 15 003



Robert Pelikán (ANO): 14 699



Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): 14 553



Ivan Bartoš (Piráti): 13 361



Petr Fiala (ODS): 13 035



Preferenční hlas nebo zakroužkování kandidáta – tuto možnost opět voliči využívali ve velkém. Zdaleka nejvíc jich dostal předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. U­něj šlo spíš o­vyjádření podpory než o­posun kupředu, byl totiž lídrem kandidátky ve Středočeském kraji.



To jiným tyto kroužky od voličů velmi pomohly. Druhý největší počet získal Václav Klaus ml., který tím poskočil ze třetího místa pražské kandidátky ODS na první. Jako pátý se do Sněmovny podívá i­jeho spolustraník Marek Benda, i jemu pomohly kroužky od voličů, ve Sněmovně nechyběl už od revoluce.



„JE TO TAM! Vy blázni, udělali jste ze mě nejmladšího poslance v historii!!!! Díky všem!“ to bylo emotivní sdělení, které na svém Twitteru zveřejnil Dominik Feri. V 21 letech nejmladší poslanec v­novodobé historii kandidoval v Praze z posledního, 36. místa za TOP 09, preferenční hlasy ho ale dostaly až na druhé místo.



Mezi skokany patří i­hejtman Libereckého kraje Martin Půta, i on kandidoval z­posledního místa Starostů a­nezávislých. Přesto, že se dostal do Sněmovny, nevstoupí do ní. Bezprostředně po svém zvolení řekl, že prioritou je hejtmanský post. Hlasy od lidí dostal i přesto, že čelí obvinění z korupce.



Díky preferenčním hlasům od občanů uspěl také bývalý primátor Brna Roman Onderka z ČSSD či bývalý předseda KSČM Miroslav Grebeníček. Naopak jeho spolustranice Marta Semelová v Praze neuspěla a poslankyní nebude.



Stejně tak se do Sněmovny znovu nepodívá ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman, kterého díky preferenčním hlasům v Praze přeskočil starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Neuspěla ani ministryně práce a­sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD.