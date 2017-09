Školáky pohlídají v prvních dnech stovky strážníků

Na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce v blízkosti škol, v souvislosti se zahájením školního roku, opět dohlédnou pražští strážníci. Ochrannou ruku jich zde bude držet přesně 254, hlídka bude přítomna u 153 základních škol a 174 přechodů pro chodce. Od druhého zářijového týdne pak bude pod dohledem strážníků každý všední den po celý školní rok více než 110 přechodů v čase od čtvrt na osm až do osmi hodin ráno.



„Na začátku září jsou děti často myšlenkami ještě na prázdninách a nemusí se plně soustředit na dodržování bezpečnosti na pozemních komunikacích. Pevně věřím, že díky dohledu strážníků se začátek školního roku obejde bez potíží, stejně jako tomu bylo v minulosti,“ říká radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Libor Hadrava.

Pravidelný začátek školního roku ale není výzvou jen pro strážníky. Důležitý je i vliv rodičů. „Měli by jít dětem příkladem. Ať již vlastním chováním a dodržováním pravidel, ale také obecně platnými radami. Třeba že před přecházením silniční komunikace je na místě se správně rozhlédnout na obě strany nebo že nejkratší cesta do školy ještě neznamená tu nejbezpečnější,“ dodává Hadrava.

Podobného názoru jako radní Hadrava je také organizace Pražské matky, jejichž dlouhodobě prosazovaným cílem je zvyšování bezpečnosti u škol. Ač se podle jejich členky Evy Šuchmanové díky spolupráci s městskými částmi povedlo za deset let jejich působení udělat bezpečnější nejeden přechod u pražských škol, stále ještě není vyhráno. „Jde o chvályhodnou akci, ale snaha strážníků by měla být spíše dílčí. Okolí škol by přece mělo být natolik bezpečné, že zde nebudou strážníci vůbec potřeba, a to ani v prvních školních dnech,“ míní Šuchmanová.

Pražským matkám se podařilo s pomocí místních i jednotlivých radnic zrealizovat více než třicítku školních projektů. Provedena byla více než padesátka nejrůznějších oprav. Tyto kroky jsou však podle Šuchmanové stále ještě málo. „Množství aut jen těžko ovlivníme. Je těžké odnaučit rodiče, aby své děti nevyhazovali autem každý den před školou, kterou přitom mají třeba jen dvě stě metrů od domu,“ vysvětluje Šuchmanová.

Podobných škol se v metropoli nachází celá řada. Jedním příkladem za všechny je Fakultní mateřská a základní škola Barrandov II v Praze 5. „Největší zmatky vznikají přímo před školou, kam rodiče děti dovážejí autem. V současnosti je k dispozici dopravní studie, která má především zvelebit podchod v těsné blízkosti základní školy,“ doplňuje Šuchmanová.