Místo ruiny školky vyroste nová umělecká škola

O bývalou školku ve Znojemské ulici v Michli se dlouhá léta dohadovala Praha 4 s­ magistrátem a na stavu areálu je to znát. Do objektu zatéká, rozbitá okna, vyražené dveře a v zahradě tráva po pás. Teď to ale konečně vypadá, že se do rozlehlého areálu uprostřed sídliště vrátí děti. „V ­tuto chvíli proto připravujeme převedení budovy do působnosti odboru školství a ­mládeže,“ potvrzuje radní pro školství Irena Ropková.



Plán magistrátu je jednoduchý – nevyhovující a ­zchátralou budovu zbourat, protože podle současných podkladů se její rekonstrukce jeví jako nerentabilní, a­ na pozemku vybudovat základní uměleckou školu pro obyvatele Prahy 4. „Ta by se sem přemístila z pronajatých prostor a současně pozemek využít pro potřeby Prahou zřizované Konzervatoře Duncan centre, jež dosud působila taktéž v pronajatých prostorách a na provizorních pracovištích,“ dodává radní Ropková.

Praha 4 původně chtěla budovu využít jako školku, dostala na její opravy dokonce dotaci 20 milionů korun, magistrátu ji ale nakonec vrátila, protože získala zpět blízkou školku v Horáčkově ulici, která na rozdíl od Znojemské byla v podstatně lepším stavu.