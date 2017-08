Sleva na kupon za vaši pokutu

Skoro tisíc pokut denně uložili letos revizoři dopravního podniku. Město chce trend, kdy někteří pasažéři považují cestování bez jízdenky za adrenalin či běžnou věc, změnit.



„Chceme především mladší generaci ukázat, že jezdit načerno není cool. Všichni by si měli uvědomit, že cestovat na úkor ostatních je naopak hloupé a trapné. Černý pasažér je na podobné úrovni jako někdo, kdo si zajde do obchodu a za službu, kterou získá, nezaplatí,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek.



Kampaň bude v první fázi zaměřena na zapomnětlivce a má být preventivní. Nejzajímavější novinkou, která se chystá, bude pokuta za půlku. Pokud cestující dostane pokutu, bude mít možnost místo 800 korun pokuty zaplatit pouze 400 korun. Podmínkou bude, že si koupí roční kupon v hodnotě 3650 korun, s platností ode dne nákupu.

„Zasadím se o to, aby rada toto opatření projednala v nejbližší době, a začalo tak platit co nejdříve,“ upozornil Dolínek. Součástí kampaně budou i plakáty či samolepky, které cestující upozorní, že si musí koupit jízdenku.



Poctivým cestujícím, kteří se prokážou platným jízdním dokladem, budou revizoři rozdávat za odměnu připínací placky. Děti pak od revizorů dostanou dětské lístky.



Město si také ověří možnost, že by roční kupon prodávalo na splátky. To už nyní nabízejí některé soukromé firmy. „Musíme spočítat, jestli by náklady na takový prodej nebyly nepřiměřeně drahé,“ dodal náměstek.



Dopravní podnik je v boji proti černým pasažérům poměrně benevolentní. Podle zákona je například nesmí evidovat, a tak jim nehrozí, že by druhá a další pokuta za jízdu bez dokladu byly dražší. Podobná opatření platí například v některých zemích Skandinávie.